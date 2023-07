- n.s.a. - Erwartet: -6,9% YoY (im Jahresvergleich), zuvor: -8,3% YoY

- s.a. - Erwartet: 1,6% MoM (im Monatsvergleich), zuvor: -2,5% MoM



8:45 Uhr: Frankreich - VPI: Erwartet: 4,5% YoY, zuvor: 5,1% YoY



13:30 Uhr: EZB - Protokollveröffentlichung



14:30 Uhr: USA - PPI für den Monat Juni:



- Headline: Erwartet: 0,4% YoY, zuvor: 1,1% YoY

- Core: Erwartet: 2,7% YoY, zuvor: 2,8% YoY



14:30 Uhr: USA - Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung: Erwartet: 250k, zuvor: 248k (13.07.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Futures-Indices würden eine leicht höhere Eröffnung für die Kassensitzung in Europa zeigen. Die CFD-Kontrakte für den DAX /DE30 würden über 16.100 Punkten notieren. Heute würden die Anleger weitere wichtige Makrodaten erhalten. In Europa würden mehrere kleinere Länder VPI-Daten und Zahlen zur Industrieproduktion veröffentlichen. Das wichtigste Ereignis auf dem europäischen Markt werde jedoch die Veröffentlichung des EZB-Protokolls der letzten Sitzung sein.Die wichtigste makroökonomische Veröffentlichung für den US-Markt würden die Ergebnisse des Erzeugerpreisindex (PPI) sein, aber auch die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung würden den Anlegern vorgelegt. Es werde ein Rückgang der Inflation auf 0,4% im Jahresvergleich und der Kerninflation auf 2,7% im Jahresvergleich erwartet. Es werde erwartet, dass die heutigen PPI-Daten für Juni die in der Weltwirtschaft beobachteten deflationären Trends verstärken würden.8:30 Uhr: Ungarn - industrielle Produktion: