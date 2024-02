- Headline. Erwartet: 0,6% YoY )im Jahresvergleich). Zuvor: 1,0% YoY

- Kernrate. Erwartet: 1,6% YoY. Zuvor: 1,8% YoY



14:30 Uhr - US, Wohnungsmarktdaten für Januar:



- Baugenehmigungen. Erwartet: 1510k. Zuvor: 1493k

- Baubeginne. Erwartet: 1460k. Zuvor: 1460k



16:00 Uhr - US, Daten der Universität von Michigan für Februar:



- Verbrauchervertrauen. Erwartet: 80,0. Zuvor: 79,0

- Aktuelle Bedingungen. Erwartet: 82,5. Zuvor: 81,9

- Erwartungen. Erwartet: 77,0. Zuvor: 77,1

- Ein-Jahres-Inflationserwartungen. Erwartet: 2,9%. Zuvor: 2,9%.

- Fünf-jährige Inflationserwartungen. Erwartet: 2,8%. Zuvor: 2,9%



Reden der Zentralbanker:



9:45 Uhr - EZB-Mitglied Schnabel

14:00 Uhr - FED-Mitglied Barkin

15:10 Uhr - FED-Mitglied Barr

18:10 Uhr - FED-Mitglied Daly

20:40 Uhr - BoE-Mitglied Huw (16.02.2024/ac/a/m)





Die europäischen Index-Futures würden auf eine höhere Eröffnung der europäischen Kassensitzung heute hindeuten. Die EURO STOXX-Futures würden heute um etwa 0,5% höher gehandelt, während die DAX-Futures um etwa 0,4% über dem gestrigen Kassaschluss lägen. AUD und USD seien die am besten abschneidenden G10-Währungen, während JPY und NZD am meisten nachgeben würden. GBP/USD habe den Bereich von 1,2600 nach starken Einzelhandelsumsätzen aus dem Vereinigten Königreich getestet. Kryptowährungen würden zulegen, obwohl Bitcoin leicht unter die Marke von 52.000 USD zurückgefallen seien.

Der Wirtschaftskalender für heute enthalte einige bedeutende US-Veröffentlichungen - PPI-Inflation für Januar, Wohnungsmarktdaten für Januar und University of Michigan-Daten für Februar. Abgesehen davon könnte der USD auch von den Reden der FED-Mitglieder Barkin, Barr und Daly beeinflusst werden.

14:30 Uhr - Kanada, Großhandelsumsätze für Dezember. Erwartet: 0,9% MoM (im Monatsvergleich). Zuvor: 0,9% MoM