Wichtige Ereignisse des Tages (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit):



08:00 Uhr - UK, BIP-Daten für November (m/m): Prognose: 0,2%. Zuvor: -0,3%

08:45 Uhr - Frankreich, CPI-Inflation für Dezember (y/y): Prognose: 3,7%. Zuvor: 3,5%

09:00 Uhr - Spanien, CPI-Inflation für Dezember (y/y): Prognose: 3,1%. Zuvor: 3,2%

13:30 Uhr - EZB Lane-Rede

13:00 Uhr GMT - Rumänien, NBR-Zinsentscheidung



14:30 Uhr - USA, PPI-Inflation für Dezember (y/y): Prognose: 1,3% y/y. Zuvor: 0,9%

14:30 Uhr - USA, PPI-Kerninflation für Dezember (y/y): Prognose: 1,9% y/y. Zuvor: 2,0%

16:00 Uhr - FED Kashkari-Rede

17:00 Uhr GMT - USA, WASDE-Bericht



Beginn der Ergebnissaison Q4/2023:



- Bank of America (ISIN US0605051046/ WKN 858388) - vor Börseneröffnung

- BNY Mellon (ISIN US0640581007/ WKN A0MVKA) - vor Börseneröffnung

- Citigroup (ISIN US1729674242/ WKN A1H92V) - vor BörseneröffnungS) - vor Börseneröffnung

- Wells Fargo & Company (ISIN US9497461015/ WKN 857949) - vor Börseneröffnung

- BlackRock (ISIN US09247X1019/ WKN 928193) - vor Börseneröffnung

- UnitedHealth Group (ISIN US91324P1021/ WKN 869561) - vor Börseneröffnung (12.01.2024/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Dies erfolge nach einer relativ gemischten Sitzung an den APAC-Märkten, die auf leicht verbesserte makroökonomische Daten aus China, die weitere Eskalation der Probleme im Nahen Osten und die Erwartungen an ein unsicheres Wahlergebnis in Taiwan reagiert habe.Am Freitag stünden auf dem makroökonomischen Kalender unter anderem die CPI-Inflationsdaten aus Frankreich und Spanien, der PPI-Bericht aus den USA, Reden von Kashkari von der FED und Lane von der EZB sowie der US-WASDE-Bericht. Auf dem Aktienmarkt werde die Aufmerksamkeit der Anleger auf die Veröffentlichung der Finanzergebnisse für das vierte Quartal 2023 der größten an der Wall Street gelisteten Banken gerichtet sein.