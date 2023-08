9:00 Uhr - Spanien, VPI-Inflation für Juli (endgültig). Erste Veröffentlichung: 2,3% gegenüber dem Vorjahr



14:30 Uhr - US, PPI-Inflation für Juli:



- Headline. Erwartet 0,7% YoY (im Jahresvergleich). Bisher: 0,1% YoY

- Kernrate. Erwartet: 2,3% YoY. Bisher: 2,4% YoY.



16:00 Uhr - Daten der Universität von Michigan für August:



- Index der Verbraucherstimmung. Erwartet: 71,0. Bisher: 71,6

- Teilindex der aktuellen Lage. Erwartet: 76,9. Bisher: 76,6

- Teilindex Erwartungen. Erwartet: 67,3. Bisher: 68,3

- Ein-Jahres-Inflationserwartungen. Erwartet: 3,5%. Bisher: 3,4%

- Langfristige Inflationserwartungen. Erwartet: 3,0%. Bisher: 3,0%. (11.08.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Index-Futures würden auf eine niedrigere Eröffnung der Kassensitzung auf dem alten Kontinent hindeuten. Dies geschehe nach einem schwachen Handel heute in Asien und nach einem gemischten Handel an der Wall Street gestern.Nach der Veröffentlichung eines BIP-Berichts für das zweite Quartal 2023, der besser als erwartet ausgefallen sei, sei das GBP die am besten abschneidende Hauptwährung. Auch der AUD lege nach der Aussage von RBA-Gouverneur Lowe zu. Auf der anderen Seite sei der NZD der größte Nachzügler, nachdem die PMI-Daten für Juli gezeigt hätten, dass das Verarbeitende Gewerbe den fünften Monat in Folge rückläufig sei.