- PCE-Inflation. Erwartet: 2,8% im Jahresvergleich. Zuvor: 3,0%

- PCE-Kerninflation. Erwartet: 3,4% im Jahresvergleich. Zuvor: 3,5%

- Persönliches Einkommen. Erwartet: 0,4% im Monatsvergleich. Zuvor: 0,2%

- Persönliche Ausgaben. Erwartet: 0,3% im Monatsvergleich. Zuvor: 0,2%



14:30 Uhr - US, Aufträge für langlebige Güter für November.



- Headline. Erwartet: 2,3% im Monatsvergleich. Zuvor: -5,4%

- Ex-Transport. Erwartet: 0,2% im Monatsvergleich. Zuvor: 0,0%



14:30 Uhr - Kanada, BIP-Bericht für Oktober. Erwartet: 0,2% im Monatsvergleich. Zuvor: 0,1%



16:00 Uhr - USA, Verkäufe neuer Häuser für November. Erwartet: 686k. Zuvor: 679k



16:00 Uhr - Daten der Universität von Michigan für Dezember (endgültig).



- Verbraucherstimmung. Erste Veröffentlichung: 69,4

- 1-Jahres-Inflationserwartungen. Erste Veröffentlichung: 3,1%

- 5-jährige Inflationserwartungen. Erste Veröffentlichung: 2,8%



Änderung der Handelszeiten:



- UK100 - Handel bis 14:00 Uhr

- HK.cash - Handel bis 20:00 Uhr

- OIL - Handel bis 21:00 Uhr

- LSGASOIL - Handel bis 21:00 Uhr (22.12.2023)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:- Europäische Indices würden wenig verändert eröffnen- US PCE-Inflation im November voraussichtlich rückläufig- Kanadischer BIP-Bericht für Oktober wird um 14:30 Uhr erwartetDie europäischen Indices hätten den heutigen Handel wenig verändert begonnen, wobei der deutsche DAX und der französische CAC 40 bei Handelsbeginn unverändert gehandelt worden seien. Trader sollten bedenken, dass die Liquiditätsbedingungen heute dünner sein könnten, da dies die letzte Handelssitzung vor Weihnachten sei. Einige Märkte seien bereits geschlossen, während andere - wie z.B. die britischen Aktien - den Handel früher als üblich beenden würden.Dennoch stehe heute eine Reihe von Makrodaten zur Veröffentlichung an, die die Märkte in Bewegung halten könnten. Die revidierten BIP-Daten für das dritte Quartal aus dem Vereinigten Königreich und Spanien seien bereits veröffentlicht worden, wobei erstere nach unten revidiert worden seien und letztere mit den Eilmeldungen übereingestimmt hätten. Am frühen Nachmittag werde den Tradern ein US-Monatsdatenpaket für November, einschließlich der PCE-Inflation, angeboten. Gleichzeitig würden die monatlichen kanadischen BIP-Daten für Oktober sowie die US-Auftragseingänge für langlebige Güter für November veröffentlicht. USD/CAD Trader sollten sich daher auf einen möglichen Volatilitätsanstieg am frühen Nachmittag einstellen. Die endgültigen Daten der University of Michigan für Dezember würden um 16:00 Uhr veröffentlicht.9:00 Uhr - Spanien, BIP-Bericht für Q3 2023 (Revision).- Jahreszahlen. Erste Veröffentlichung: 1,8% gegenüber dem Vorjahr10:00 Uhr - Polen, Arbeitslosenquote für November. Erwartet: 5,0%. Zuvor: 5,0%14:30 Uhr - US, Datenpaket für November.