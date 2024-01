8:45 Uhr - Frankreich, Industrieproduktion für November. Erwartet: +0,1% im Monatsvergleich. Zuvor: -0,3%

10:00 Uhr - Italien, Einzelhandelsumsatz für November. Erwartet: 0,2% im Monatsvergleich. Zuvor: 0,4%

16:00 Uhr - US, Großhandelsvorräte. Erwartet: -0,1% im Monatsvergleich. Zuvor: -0,4%



16:30 Uhr - DOE-Bericht über die US-Ölvorräte:



- Ölvorräte. Erwartet: -0,7 mb (API: -5,21 mb)

- Benzinvorräte. Erwartet: +2,5 mb (API: +4,89 mb)

- Destillatvorräte. Erwartet: +2,4 mb (API: +6,87 mb)



Reden der Zentralbanker:



9:20 Uhr - ECB-Mitglied De Guindos

15:15 Uhr - BoE-Gouverneur Bailey

20:30 Uhr - ECB-Mitglied De Cos

12:15 Uhr - FED-Mitglied Williams (10.01.2024/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Indexfutures würden auf eine niedrigere Eröffnung der Kassensitzung auf dem alten Kontinent hindeuten. Die DAX- und EURO STOXX-Futures würden rund 0,3% niedriger notieren. Dies folge auf einen schwachen Handel im asiatisch-pazifischen Raum und auf eine eher schwache Sitzung an der Wall Street gestern. Bitcoin habe sich nach den gestrigen volatilen Bewegungen beruhigt, die durch einen gefälschten Tweet der SEC über die Zulassung des Bitcoin-Spot-ETF ausgelöst worden seien. Der AUD sei die G10-Währung mit der besten Performance, während der JPY am meisten zurückbleibe.Der Wirtschaftskalender für den kommenden Tag sei überschaubar. Trader würden am Morgen die französische Industrieproduktion und die italienischen Einzelhandelsumsätze für November erfahren, aber diese Berichte würden nur selten große Bewegungen am EUR-Markt auslösen. Trader würden sich um 16:30 Uhr auf den DOE-Bericht konzentrieren, nachdem die gestern veröffentlichten privaten API-Daten einen weitaus größeren Bestandsabbau als erwartet gezeigt hätten.