Detaillierter Makrokalender für den Tag (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit):



12:30 Uhr, CBI-Einzelhandelsumsatz: -31 erwartet gegenüber -50 zuvor (3,5% zuvor im Jahresvergleich)

16:00 Uhr, USA - Eigenheimverkäufe: 3% im Monatsvergleich erwartet gegenüber 8% zuvor (684k vs. 664k in der letzten Lesung)

16:30 Uhr, USA - Dallas FED-Index: -14 erwartet gegenüber -27,4 zuvor



Reden der Zentralbanker:



09:00 GMT - EZB-Mitglied Vujcic

10:00 GMT - BoE-Mitglied Breeden

12:00 GMT - BoE-Mitglied Pill

12:30 GMT - EZB-Mitglied Stournaras

17:00 GMT - EZB-Mitglied Lagarde (26.02.2024/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die heutige Sitzung an den globalen Märkten werde nicht in Erwartung der Veröffentlichung von Makrodaten abgehalten, da der Kalender für heute sehr dünn sei. Gleichzeitig beginne der Markt die Woche jedoch in dem Bewusstsein, dass in den kommenden Tagen eine Reihe wichtiger Veröffentlichungen aus den USA, China und Europa anstehe. Dazu würden die PCE-Inflation in den USA, die Aufträge für langlebige Güter, die Daten zum privaten Verbrauch und die PMI-Werte der Industrie in den USA, Europa und China gehören.