19:00 - Italiens PPI (zuvor -16% y/y und -0,9 m/m)

11:00 - Revision des BIP der Eurozone (zuvor 0,1% Wachstum im Jahresvergleich und stagnierende k/k-Werte)



14:30 - US Non-Farm Payrolls für Februar: 165.000 erwartet vs. 317.000 zuvor



- Arbeitslosenzahl: 3,7% erwartet vs. 3,7% vorher

- Lohnwachstum m/m: 0,2% vs. 0,6% zuvor

- Durchschnittslöhne y/y: 4,3% vs. 4,5%

- Durchschnittlich geleistete Arbeitsstunden: 34,3 gegenüber 34,1 zuvor

- Zahl der Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe: 7k vs. 23k zuvor

- Erwerbstätigenquote: 62,6% vs. 62,5% zuvor



14:30 PM - Kanadas Beschäftigungsentwicklung für Februar: 20k vs. 37,3k zuvor



- Arbeitslosenzahl: 5,8% gegenüber 5,7% zuvor

- Durchschnittslohn (pro Stunde): 5,1% y/y vs. 5,3% zuvor

- Kapazitätsauslastung: 80% gegenüber 79,7% zuvor



Reden der Zentralbanker:



10:00 GMT- EZB Holzmann

13:00 - FED Williams





Im Mittelpunkt der heutigen Börsensitzung stehe der US-Arbeitsmarktbericht, der um 14:30 Uhr deutscher Zeit veröffentlicht werde. Der Markt gehe davon aus, dass sich die Beschäftigungszahlen gegenüber den früheren hohen (wenn auch zunehmend niedrigen) Werten seit einiger Zeit deutlich abkühlen würden. Die zuvor veröffentlichten JOLTS- und ADP-Daten hätten sich als schwächer erwiesen. Ein möglicherweise deutlich über den Erwartungen liegender Wert könnte die Stimmung an der Wall Street kurzfristig etwas abkühlen und den Dollar stützen.Gleichzeitig scheine es nicht so, als ob selbst stärker als erwartet ausfallende Daten die Erwartungen für Zinssenkungen in den Vereinigten Staaten radikal beeinträchtigen würden. Eine große Überraschung nach oben scheine vor dem Hintergrund der jüngsten, meist leicht schwächeren Daten aus der US-Wirtschaft nicht wahrscheinlich. Die NFP-Daten seien nicht die einzigen Daten, die von der FED besonders aufmerksam verfolgt würden, und die jüngsten Inflationswerte seien zufriedenstellend gewesen und würden auf einen weiteren Rückgang hindeuten.Damit die NFP die Erwartungen der FED erschüttern könnten, müssten die Daten mehrmals hintereinander besser ausfallen. Darüber hinaus würden die gestrigen Äußerungen von FED-Vertretern (Mester) darauf hindeuten, dass die Federal Reserve nicht davon ausgehe, dass Zinssenkungen eine Inflationsgefahr darstellen würden, und Powell habe verlauten lassen, dass die Bank auf dem Weg zur Erreichung des 2%-Ziels auf dem richtigen Weg sei, was darauf schließen lasse, dass die FED bereit sei, die Zinsen zu senken, bevor die Inflation das Ziel erreicht habe.