4 Uhr - USA, JOLTS-Bericht. Erwartet: 8,821 Millionen gegenüber zuvor 8,733 Millionen



4 Uhr - USA, ISM-Verarbeitung für Dezember. Erwartet: 47,1 vs. 46,7 zuvor



- Index der gezahlten Preise: 49,5 gegenüber 49,9 zuvor

- Index der neuen Aufträge: 49,1 gegenüber 48,3 zuvor

- Beschäftigungsindex; 46,5 gegenüber 45,8 zuvor



20 Uhr - USA, FOMC-Protokoll der letzten Sitzung der Federal Reserve



Reden der Zentralbanker:



14:30 Uhr - FED-Mitglied Barkin (03.01.2024/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Der heutige Makrokalender für Europa sei sehr spärlich, und die Aufmerksamkeit der Märkte werde sich heute auf die Vereinigten Staaten richten. Die in letzter Zeit überwiegend schwachen Konjunkturdaten aus den USA würden heute mit den ISM-Daten für das Verarbeitende Gewerbe und den JOLTS-Daten für neue Stellen in den USA fortgesetzt. Beide Daten würden gleichzeitig um 16 Uhr veröffentlicht und könnten zu einer höheren Volatilität des US-Dollars und der Aktienmärkte führen.Nach der gestrigen schwächeren Veröffentlichung der endgültigen Einkaufsmanagerindices des Verarbeitenden Gewerbes habe die Wall Street gezeigt, dass langsam schwächere Makrodaten den Anlegern nicht mehr gefallen und ein Warnsignal für die aufgeschobenen Auswirkungen der Straffung der FED-Politik sein könnten.9:30 Uhr - Schweiz Manufacturing PMI. Erwartet 43 vs. 42,1 vorher9:55 Uhr - Deutschland, Arbeitslosenrate. Erwartet: 5,9% vs. 5,9% vorher (mit einer erwarteten Veränderung der Beschäftigung um 20k vs. 22k vorher)