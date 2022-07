16:00 Uhr: Zinsentscheidung der Bank of Canada



16:30 Uhr: USA, DOE-Bericht zu Lagerbeständen.



Rohöl - Erwartung: -0,1 Mio. Barrel (API: +4,76 Mio. Barrel)

Benzin - Erwartung: -0,3 Mio. Barrel (API: +2,93 Mio. Barrel)

Destillate - Erwartet: +1,5 Mio. Barrel (API: +3,26 Mio. Barrel)



Zentralbanker würden Reden halten



17:00 Uhr: BoC-Gouverneur Macklem (Pressekonferenz nach der Sitzung)



Quartalsberichte von der Wall Street:



Delta Air Lines (ISIN: US2473617023, WKN: A0MQV8, Ticker-Symbol: OYC, NYSE-Symbol: DAL) - vor Markteröffnung



Fastenal (ISIN: US3119001044, WKN: 887891, Ticker-Symbol: FAS, NASDAQ-Symbol: FAST) - vor Markteröffnung (13.07.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Futures-Märkte deuten auf eine niedrigere Eröffnung der europäischen Sitzung heute hin, so die Experten von XTB.Trotz der positiven Stimmung an den Börsen im asiatisch-pazifischen Raum würden die Indices auf dem Alten Kontinent heute niedriger eröffnet. Die Märkte hätten sich etwas beruhigt und die Schwankungsbreite sei heute Morgen eher gering. Händler sollten jedoch bedenken, dass sich die Dinge im Laufe des Tages noch ändern könnten.Heute gebe es zwei wichtige Ereignisse zu beobachten. Das erste - die Veröffentlichung der US-Verbraucherpreisdaten für Juni - werde genau beobachtet werden, da eine fortgesetzte Beschleunigung des Preiswachstums (wie erwartet) der FED mehr Mut machen werde, ihre Politik schnell zu straffen. Das zweite Ereignis, das es zu beobachten gelte, sei die Zinsentscheidung der Bank of Canada. Es werde eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte erwartet, die die jüngsten Maßnahmen der FED nachahme.09:00 Uhr: Spanien, VPI für Juni. Erwartung: 10,2% / Vorwert: 8,7% (im Jahresvergleich)14:30 Uhr: USA, Verbraucherpreisdaten für Juni (im Jahresvergleich).Headline - Erwartung: 8,8% / Vorwert: 8,6%Kernrate - Erwartung: 5,7% / Vorwert: 6,0%