13:30 Uhr, NY FED-Index: -7 Prognose gegenüber -2,30 zuvor



- Importpreise: 0,3% Prognose gegenüber 0,8% zuvor

- Exportpreise: 0,4% Prognose gegenüber 0,8% zuvor



14:15 Uhr, US-Industrieproduktion: 0% Prognose gegenüber -0,1% zuvor, Produktion des Verarbeitenden Gewerbes: 0,3% gegenüber zuvor -0,5%



15 Uhr, Verbraucherstimmung der University of Michigan: 77,1 gegenüber 76,9 zuvor



- Erwartungsindex: 75,1 gegenüber 75,2 zuvor

- Index der aktuellen Lage: 79,7 gegenüber 79,4

- Jährliche Inflationserwartungen: 3,1% gegenüber zuvor 3%

- Fünfjährige Inflationserwartungen: 2,9% gegenüber zuvor 2,9%



Reden der Zentralbanker:



10:35 Uhr - EZB-Mitglied Vujcic

15:30 Uhr - EZB-Mitglied Lane (15.03.2024/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Der heutige Handelstag sei nicht mit besonders wichtigen Wirtschaftsdaten gespickt. Die Revision der Inflation in Frankreich sei höher ausgefallen als prognostiziert, und die nächsten wichtigen Messwerte würden nur Daten vom US-Markt sein, wo man um 14:30 Uhr deutscher Zeit etwas über die Import- und Exportpreise und den NY Fed Regionalindex erfahren werde. Danach würden sich die Trader auf die Industrieproduktion und die Verbraucherstimmung nach Angaben der Universität Michigan sowie auf die Inflationserwartungen konzentrieren, die für die jährliche Inflation einen leichten Anstieg würden erwarten lassen.Im asiatischen Handel sei die Stimmung überwiegend schwach gewesen, mit Verlusten bei den chinesischen und koreanischen Indices und dem Nikkei. Die japanischen Benchmark-Kontrakte (JAP225) würden nun jedoch im Zuge einer weiteren Schwäche des Yen zulegen. Und dies, obwohl Kommentare auf starke Lohnerhöhungen hindeuten würden, die von den Rengo-Gewerkschaften ausgehandelt worden seien, sowie auf die Entschlossenheit der Regierung, den Trend zu steigenden Löhnen beizubehalten. Der Markt scheine eine eher "weiche" Haltung der BoJ zu erwarten und keine klare Entschlossenheit, die bestehende Politik grundlegend zu überarbeiten; das USD/JPY-Paar jane seine anfänglichen Rückgänge aufgelöst, was durch einen stärkeren US-Dollar weiter unterstützt worden sei.Detaillierter Makrokalender für den Tag (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit):8:45 Uhr, VPI-Inflation im Jahresvergleich aus Frankreich (endgültig): 3% gegenüber 2,9% in der ersten Lesung (0,9% m/m gegenüber 0,8% zuvor)- HVPI im Jahresvergleich: 3,2% gegenüber 3,1% in der vorherigen Lesung10:00 Uhr, Italien HVPI-Inflation im Jahresvergleich (endgültig): 0,9% Prognose vs. 0,9% zuvor11:00 Uhr, Einzelhandelsumsätze aus Italien, zuvor -0,1% (0,3% saisonbereinigt)13:15 Uhr, Kanadische Baubeginne: 227,5k vs. 223,3k zuvor13:30 Uhr, Kanadische Großhandelsumsätze: -0,6% Prognose vs. 0,3% zuvor