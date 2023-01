Es sei jedoch zu beachten, dass die Liquidität heute etwas eingeschränkt sein könnte, insbesondere am Nachmittag, da die US-Händler den Martin Luther King Day feiern würden.



14:00 Uhr: Polen - Kerninflation des Verbraucherpreisindex für Dezember. Erwartung: 11,6%/ Vorwert 11,4% (im Jahresvergleich)

14:30 Uhr: Kanada - Umsatz des Verarbeitenden Gewerbes für November. Erwartung 0,4%/ Vorwert 2,8% (im Monatsvergleich)



Reden der Zentralbanker:



16:00 Uhr: BoE-Gouverneur Bailey



Änderung der Handelszeiten aufgrund des US-Feiertags:



Handel bis 17:30 Uhr - VIX

Handel bis 19:00 Uhr - US500, US100, US2000, US30, TNOTE

Handel bis 20:30 Uhr - Gold, Silver, Platinum, Palladium, Gasoline, Natgas, OIL.WTI

Kein Handel - Corn, Soybean, Soyoil, Wheat, Coffee, Cocoa, Sugar, Cotton, Leanhogs, Cattle (16.01.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures-Märkte würden auf eine leicht höhere Eröffnung der ersten europäischen Handelssitzung in der neuen Woche hindeuten. NZD und GBP seien die am besten abschneidenden G10-Währungen, während JPY, CHF und AUD am meisten nachgeben würden. Öl und Edelmetalle würden nachgeben, während Kryptowährungen leichte Gewinne verbuchen würden.Der Wirtschaftskalender für den heutigen Tag sei überschaubar. Die polnischen Daten zum Verbraucherpreisindex für Dezember und die kanadischen Umsätze des Verarbeitenden Gewerbes für November seien die einzigen Daten, die auf dem Programm stünden, und keiner von ihnen tendiere dazu, die Märkte zu bewegen.