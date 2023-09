9:00 Uhr - Schweiz, BIP-Bericht für Q2 2023. Erwartet: 0,1% gegenüber dem Vorquartal. Zuvor: 0,3%

9:00 Uhr - Türkei, VPI-Inflation für August. Erwartet: 55,9% im Jahresvergleich. Zuvor: 47,8%

10:30 Uhr - Euroraum, Sentix-Index für September. Erwartet: -19,8. Zuvor: -18,9



Reden der Zentralbanker:



- 13:30 Uhr - EZB Elderson

- 15:00 Uhr - EZB Nagel

- 15:30 Uhr - EZB President Lagarde

- 16:00 Uhr - EZB Panetta



Geänderte Handelszeiten aufgrund des US-Feiertags:



- VIX - Handel bis 17:30 Uhr

- TNOTE, US30, US100, US500, US2000 - Handel bis 19:00 Uhr

- OIL, LSGASOIL - Handel bis 19:30 Uhr

- NATGAS, OIL.WTI, Gasoline, Gold, Silver, Palladium, Platinum - Handel bis 20:30 Uhr

- Corn, Soybean, Wheat, Cocoa, Coffee, Cotton, Sugar, Soyoil, Cattle, Leanhogs - kein Handel (04.09.2023/ac/a/m)





Die Futures-Märkte würden auf eine leicht höhere Eröffnung der europäischen Kassensitzung heute hindeuten. Dies folge auf einen positiven Handel im asiatisch-pazifischen Raum, insbesondere in China. Die chinesischen Indices hätten 1 bis 2,5% höher gehandelt, da sich die Stimmung gegenüber dem inländischen Immobiliensektor verbessert habe, nachdem der Bauträger Country Garden eine Berufung gewonnen habe, die es ihm ermöglicht habe, die Zahlungen für Onshore-Anleihen zu verlängern.Der Wirtschaftskalender für den kommenden Tag sei überschaubar. Ein wichtiger Punkt sei, dass die Händler in den USA und Kanada heute in den Ferien seien, sodass die Liquidität, insbesondere am Nachmittag, gering sein dürfte. Abgesehen davon stünden heute nur einige zweitrangige Daten auf dem Programm, darunter der Sentix-Index für den Euroraum. Der EUR könnte am frühen Nachmittag weitere Bewegungen erfahren, da eine Reihe von EZB-Mitgliedern eine Rede halten würden. Weizenhändler sollten heute auf der Hut sein, da sich der türkische Präsident Erdogan heute mit seinem russischen Amtskollegen Putin zu Gesprächen über den Schwarzmeer-Getreidekorridor treffen werde.