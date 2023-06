Es werde jedoch später in der Woche interessanter mit einer Reihe von Veranstaltungen, die die Märkte bewegen könnten. Dazu würden Zinsentscheidungen der Schweizerischen Nationalbank, der Bank of England und der Norges Bank am Donnerstag, vorläufige PMIs für Juni am Freitag sowie halbjährliche Zeugenaussagen von FED-Chair Powell am Mittwoch und Donnerstag gehören.



Reden der Zentralbanker:



10:00 Uhr - EZB Simkus

13:00 Uhr BST - EZB Lane

13:40 Uhr BST - EZB Schnabel

15:00 Uhr BST - EZB Villeroy

20:00 Uhr BST - EZB De Guindos



Änderungen der Handelszeiten aufgrund des US-Feiertags:



Kein Handel - Corn, Soybean, Wheat, Sugar, Cocoa, Coffee, Cotton, Leanhogs, Cattle, Soyoil

Handel bis 17:30 Uhr - VIX

Handel bis 19:00 Uhr - TNOTE, US100, US30, US500, US2000

Handel bis 19:30 Uhr - OIL, LSGASOIL

Handel bis 20:30 Uhr - Gold, Silver, Platinum, Palladium, OIL.WTI, NATGAS, Gasoline (19.06.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Index-Futures würden auf eine leicht niedrigere Eröffnung der europäischen Handelssitzung heute hindeuten. Dies geschehe nach den Rückgängen an der Wall Street am Freitag und nach einer eher gedämpften asiatisch-pazifischen Sitzung früher am Tag. Öl handele zu Beginn einer neuen Woche niedriger, nachdem über das Wochenende mehrere Banken die Wachstumsprognose für das BIP Chinas gesenkt hätten und Bloomberg berichtet habe, dass die iranischen Ölexporte den höchsten Stand seit fünf Jahren erreicht hätten.Der Wirtschaftskalender für heute sei leer, es seien keine erstklassigen Veröffentlichungen geplant. Trader sollten auch beachten, dass die Liquiditätsbedingungen auf den Märkten begrenzt sein könnten, insbesondere am Nachmittag, da die Händler aus den Vereinigten Staaten Feiertag hätten und es heute keine Handelssitzung an der Wall Street geben werde.