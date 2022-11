Headline. Erwartung 8,3%/ Vorwert 8,5%

Kernrate. Erwartung 7,2%/ Vorwert 7,2%



14:30 Uhr: USA - New York Empire-Index für November. Erwartung -5,5/ Vorwert -9,1

14:30 Uhr: Kanada - Großhandelsumsätze für September. Erwartung -0,5%/ Vorwert -2,0% (im Monatsvergleich)

22:40 Uhr: API-Bericht zu den US-Ölbeständen. Erwartung +1,0 Mio. Barrel/ Vorwert +5,62 Mio. Barrel



Reden der Zentralbanker:



15:00 Uhr: Harker von der FED

16:00 Uhr: Holzmann von der EZB

16:00 Uhr: Barr von der FED

18:15 Uhr: De Cos von der EZB

18:30 Uhr: Elderson von der EZB

19:30 Uhr: De Cos von der EZB



Wichtigste US-Quartalszahlen:



- Advance Auto Parts (ISIN US00751Y1064/ WKN 982516) - nach Börsenschluss

- Home Depot (ISIN US4370761029/ WKN 866953) - vor Markteröffnung

- Tencent Music Entertainment (ISIN KYG875721634/ WKN A1138D) - vor Markteröffnung

- Walmart (ISIN US9311421039/ WKN 860853) - vor Markteröffnung (15.11.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures-Märkte würden auf eine höhere Eröffnung der europäischen Sitzung heute hindeuten. Die Veröffentlichung schlechter als erwarteter monatlicher Konjunkturdaten aus China habe die Märkte nicht dominiert, sodass die Indices und andere Risikoanlagen leicht hätten zulegen können. Die Kryptowährungen hätten sich nach der jüngsten Talfahrt stabilisiert und die wichtigsten Coins hätten heute leichte Gewinne verzeichnet. Der US-Dollar verliere am Devisenmarkt etwas an Boden, sodass der USD/JPY wieder unter die 140er Marke habe zurückkehren können.Der Wirtschaftskalender für den heutigen Tag enthalte einige interessante Veröffentlichungen. Den Händlern würden der Bericht zum BIP für das dritte Quartal aus Polen und der Eurozone (Revision) sowie der deutsche ZEW-Index für November angeboten. Die EPI- und US-Umfragedaten würden am Nachmittag eine wichtige Rolle spielen. Eine Reihe von EZB- und FED-Mitgliedern werde heute Reden halten, sodass Devisenhändler auf der Hut sein sollten.11:00 Uhr: Euroraum - BIP-Bericht für Q3 2022 (Revision). Erste Veröffentlichung 0,2% (im Quartalsvergleich)11:00 Uhr: Deutschland - ZEW-Konjunkturerwartungen für November. Erwartung -50,0/ Vorwert -59,214:30 Uhr: USA - Erzeugerpreisindex für Oktober (im Jahresvergleich):