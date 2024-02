- Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung: Prognose 219K; zuvor 218K;

- Fortgesetzte Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung: Prognose 1.880K; zuvor 1.871K;



14:30 Uhr, Vereinigte Staaten - Einzelhandelsumsatzdaten:



- Kerneinzelhandelsumsätze: Prognose 0,2% MoM; zuvor 0,4% MoM;

- Exportpreisindex: Prognose -0,1% MoM; zuvor -0,9% MoM;

- Einzelhandelsumsätze: Prognose -0,2% MoM; zuvor 0,6% MoM;



14:30 Uhr, Vereinigte Staaten - NY Empire State-Fertigungsindex für Februar: Prognose -13,70; zuvor -43,70;

14:30 Uhr, Vereinigte Staaten - Philadelphia FED-Index für das Verarbeitende Gewerbe für Februar: Prognose -8,0; zuvor -10,6;



15:15 Uhr, Vereinigte Staaten - Industrieproduktion für Januar:



- Industrieproduktion: zuvor 0,98% YoY;

- Industrieproduktion: Prognose 0,2% MoM; zuvor 0,1% MoM;



Reden der Zentralbanker:



09:00 Uhr, Eurozone - EZB-Präsidentin Lagarde

13:00 Uhr, Eurozone - EZB-Vertreter Lane

14:50 Uhr, Vereinigtes Königreich - BoE MPC-Mitglied Mann

19:00 Uhr, Deutschland - Der deutsche Buba-Präsident Nagel

01:00 Uhr, Vereinigte Staaten - FOMC-Mitglied Bostic (15.02.2024/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Der erste Teil des Tages sei relativ ruhig verlaufen. Die Anleger hätten Daten aus Japan zum BIP im letzten Quartal 2023 erhalten, die schlechter als erwartet ausgefallen seien. Es sei eine Reihe von Daten aus dem Vereinigten Königreich gefolgt, wo der BIP-Bericht ebenfalls schlechter als erwartet ausgefallen sei. Ähnlich wie Japan befinde sich das Vereinigte Königreich nach zwei aufeinanderfolgenden negativen Quartalsdaten in einer technischen Rezession.Im zweiten Teil des Tages werde sich die Aufmerksamkeit der Anleger nach Übersee verlagern, wo vor Börseneröffnung Daten zu den Einzelhandelsumsätzen und der Industrieproduktion für Januar sowie regionale Indikatoren für Februar veröffentlicht würden. Der wichtigste Bericht werde zweifellos der Einzelhandelsumsatz sein, da die jüngsten Daten zeigen würden, dass der amerikanische Verbraucher in sehr guter Verfassung sei. Es werde jedoch erwartet, dass die Daten für Januar im Vergleich zum Vormonat einen Rückgang und auf Jahresbasis einen geringeren Anstieg aufweisen würden.Detaillierter Makrokalender für den Tag (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit):- Spanischer Verbraucherpreisindex: Prognose 0,1% MoM (im Monatsvergleich); zuvor 0,0% MoM;- Spanischer Verbraucherpreisindex: Prognose 3,4% YoY (im Jahresvergleich); zuvor 3,1% YoY;14:30 Uhr, Vereinigte Staaten - Beschäftigungsdaten: