14:30 Uhr - US, Einzelhandelsumsätze für September.



Headline. Erwartet: 0,3% im Monatsvergleich. Zuvor: 0,6%

Ex-Transport. Erwartet 0,2% im Monatsvergleich. Zuvor: 0,6%



14:30 Uhr - Kanada, VPI-Inflation für September. Erwartet: 4,0% im Jahresvergleich. Zuvor: 4,0%

15:15 Uhr - US, Industrieproduktion für September. Erwartet: 0,0% im Monatsvergleich. Zuvor: 0,4%

22:40 Uhr - API-Bericht über die Ölvorräte. Erwartet: -1,6 mb. Zuvor: +12,94 mb



Reden der Zentralbanker:



11:05 Uhr - BoE Mitglied Dhingra

13:50 Uhr - EZB Mitglied Jochnick

14:00 Uhr - FED Mitglied Williams

15:20 Uhr - FED Mitglied Bowman

16:45 Uhr - FED Mitglied Barkin

19:00 Uhr - EZB Mitglied Nagel

23:00 Uhr - FED Mitglied Kashkari



Die wichtigsten Gewinnmeldungen an der Wall Street heute:



- Bank of America (ISIN US0605051046/ WKN 858388) - vor Börsenbeginn

- Interactive Brokers (ISIN US45841N1072/ WKN A0MQY6) - nach Börsenschluss

- Johnson & Johnson (ISIN US4781601046/ WKN 853260) - vor Börsenbeginn

- Lockheed Martin (ISIN US5398301094/ WKN 894648) - vor Börsenbeginn

- Bank of New York Mellon (ISIN US0640581007/ WKN A0MVKA) - vor Börsenbeginn

- Goldman Sachs (ISIN US38141G1040/ WKN 920332) - vor Börsenbeginn

- United Airlines (ISIN US9100471096/ WKN A1C6TV) - nach Börsenschluss





