14:30 Uhr: USA - Einzelhandelsumsätze für August (im Monatsvergleich):



- Headline. Erwartung: 0,0%/ Vorwert: 0,0%

- Ohne Autos. Erwartung: 0,0%/ Vorwert: 0,4%



14:30 Uhr: USA - Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. Erwartung: 225.000/ Vorwert: 222.000

15:15 Uhr: USA - Industrieproduktion für August. Erwartung: 0,2%/ Vorwert: 0,6% (im Monatsvergleich)

16:30 Uhr: USA - EIA-Erdgaslager. Erwartung: 71 bcf/ Vorwert: 54 bcf



Reden von Zentralbankern:



- 11:15 Uhr: De Guindos von der EZB

- 13:00 Uhr: Centeno von der EZB (15.09.2022/ac/a/m)





Die europäischen Index-Futures würden auf eine mehr oder weniger flache Eröffnung der heutigen Sitzung der wichtigsten Benchmarks des Alten Kontinents hindeuten. Die Lage an den Märkten habe sich nach den katastrophalen US-Inflationsdaten vom Dienstag beruhigt. Die Outperformance des USD setze sich jedoch fort, und der Greenback gehöre heute zu den wichtigsten Währungen mit der besten Performance. Bei den Industriemetallen und Energierohstoffen komme es zu keinen größeren Kursschwankungen, während die Edelmetalle angesichts des stärkeren USD nachgeben würden.Die wichtigsten Daten des Tages würden um 14:30 Uhr veröffentlicht - der Bericht über die US-Einzelhandelsumsätze für August. Der Markt erwarte weder ein Wachstum noch einen Rückgang, was den zweiten Monat mit stagnierenden Umsätzen in Folge bedeuten würde. Das fehlende Wachstum sei ein Hinweis darauf, dass der US-Verbraucher schwächer werde, was ein starker Hinweis für die FED sein sollte. Abgesehen von den US-Daten werde heute in Usbekistan ein Treffen zwischen Putin und Xi erwartet. Es werde jedoch nicht erwartet, dass es zu größeren Ankündigungen oder Verpflichtungen komme.11:00 Uhr: Euroraum - Handelsbilanz für Juli. Erwartung: -32,5 Mrd. Euro/ Vorwert: -30,8 Mrd. Euro