Einzelhandelsumsatz (US) im Monatsvergleich: -0,3% gegenüber 0,7% zuvor (14:30 Uhr)

Kernverkäufe: -0,2% gegenüber 0,6% zuvor PPI (US): 1,9% Prognose vs. 2,2% zuvor (0,1% im Monatsvergleich gegenüber 0,5% zuvor) (14:30 Uhr)

Core PPI (US): 2,7% forecast vs. 2,7% previous (0,3% m/n vs. 0,3% previous)

NY FED: -3 Prognose gegenüber -4,6 zuvor (14:30 Uhr)



Großhandelsumsatz (Kanada): 0% gegenüber 2,3% zuvor (14:30 Uhr)

Verkäufe im verarbeitenden Gewerbe: -0,1% gegenüber 0,7% zuvor

Ölvorräte der EIA (US): Prognose von 2 Millionen Barrel gegenüber 774.000 zuvor (16:30 Uhr)

Benzin: 1,5 Millionen Barrel gegenüber 65k zuvor

Destillate: -1,1 Millionen Barrel gegenüber -790 Tausend zuvor



Reden der Zentralbanker:



16:30 - FED-Mitglied Barr

20:00 - BoE-Mitglied Haskel

22:30 - FED-Mitglied Barkin



Ergebnisse der Wall Street-Unternehmen:



- Target (ISIN US87612E1064/ WKN 856243) - vor der Eröffnung der US-Sitzung

- Advance Auto Parts (ISIN US00751Y1064/ WKN 982516) - vor der Eröffnung der US-Sitzung

- ZIM Integrated Shipping (ISIN IL0065100930/ WKN A2QNF3) - vor der Eröffnung der US-Sitzung

- JD.com (ISIN US47215P1066/ WKN A112ST) - vor der Eröffnung der US-Sitzung

- Palo Alto Networks (ISIN US6974351057/ WKN A1JZ0Q) - nach der US-Sitzung

- Cisco Systems (ISIN US17275R1023/ WKN 878841) - nach der US-Sitzung





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:In Erwartung der US-Einzelhandelsumsätze um 14:30 Uhr stünden die Aktienmärkte heute vor einer möglicherweise weiteren erfolgreichen Sitzung. Die Messwerte würden möglicherweise mehr Licht auf die Nachfrage in der US-Wirtschaft werfen und würden auch zeigen, ob der "Preis" der niedrigeren Inflation für die Märkte eine deutliche Verschlechterung der Verbrauchertätigkeit sein werde. Weitere wichtige Messwerte der heutigen Sitzung seien natürlich die PPI-Daten, die ebenfalls um 14:30 Uhr veröffentlicht würden. Außerdem werde man die Daten zu den Großhandelsumsätzen in Kanada und den Regionalindex der NY FED erfahren. Trader auf dem Ölmarkt würden auf die EIA-Lagerbestandsdaten achten, die um 16:30 Uhr veröffentlicht würden.Nach der Veröffentlichung der Daten aus Frankreich, wo die ILO-Arbeitslosenquote leicht über den Prognosen gelegen und die HVPI-Inflation den Erwartungen entsprochen habe, sowie der Inflationsdaten aus dem Vereinigten Königreich, die leicht unter den Prognosen gelegen hätten, würden die nächsten Makrodaten, auf die die Anleger achten würden, die Inflationsdaten aus Italien (10 Uhr) und die Daten zur Industrieproduktion der Eurozone um 11 Uhr sein. In Polen würden die Anleger um 10 Uhr die VPI-Inflationsdaten erwarten. Auch die Europäische Kommission werde heute ihre eigenen Wirtschaftsprognosen veröffentlichen.HVPI-Inflation (Italien): 1,9% Prognose vs. 1,9% zuvor (10:00 Uhr)VPI-Inflation (Polen) im Jahresvergleich: 6,5% Prognose vs. 8,2% zuvor (0,2% vs. -0,4% zuvor) (10:00 Uhr)Industrieproduktion (Eurozone) im Jahresvergleich: -6,3% gegenüber -5,1% zuvor (11:00 Uhr)