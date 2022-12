09:30 Uhr: Zinsentscheid der Schweizerischen Nationalbank

10:00 Uhr: Polen - VPI für November (endgültig). Erste Veröffentlichung 17,4% im Jahresvergleich

10:30 Uhr: Zinsentscheid der Norges Bank

13:00 Uhr: Zinsentscheid der Bank of England

14:15 Uhr: Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank



14:30 Uhr: USA - Einzelhandelsumsätze für November:



- Headline. Erwartung -0,2%/ Vorwert 1,3% (im Monatsvergleich)

- Ohne Autos. Erwartung 0,2%/ Vorwert 1,3% (im Monatsvergleich)



14:30 Uhr: USA - Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. Erwartung 230.000/ Vorwert 230.000

15:15 Uhr: USA - Industrieproduktion für November. Erwartung 0,1%/ Vorwert -0,1% (im Monatsvergleich)

16:30 Uhr: EIA - Veränderung der Erdgaslager. Erwartung -39 bcf/ Vorwert -21 bcf



Reden der Zentralbanker:



14:45 Uhr: EZB-Präsidentin Lagarde (Pressekonferenz nach der Sitzung) (15.12.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures-Märkte würden auf eine schwächere Eröffnung der europäischen Sitzung heute hindeuten, nachdem die Wall Street gestern einen schwachen Handel verzeichnet habe. Die hawkishe FED sei für den Anstieg der Risikoaversion verantwortlich, da die US-Notenbank davon ausgehe, dass die Zinsen stärker als bisher erwartet steigen und länger auf dem hohen Niveau bleiben würden. Der USD habe aufgewertet und die Edelmetalle unter Druck gesetzt.Obwohl die FOMC-Entscheidung das Schlüsselereignis der Woche gewesen sei, würden sich die Händler heute nicht über mangelnde Aktivität an den Märkten beklagen. Die Daten zu den US-Einzelhandelsumsätzen würden am frühen Nachmittag veröffentlicht, und es werde erwartet, dass sie einen leichten Rückgang in der Gesamtwertung aufweisen würden.