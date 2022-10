- Headline. Erwartung 0,2%/ Vorwert 0,3%

- Ohne Autos. Erwartung -0,1%/ Vorwert -0,3%



16:00 Uhr: USA - Verbrauchervertrauen der Universität Michigan für Oktober (vorläufig). Erwartung 59,0/ Vorwert 58,6



Reden der Zentralbanker:



- 16:00 Uhr: George von der FED

- 16:30 Uhr: Cook von der FED

- 18:15 Uhr: Waller von der FED



Quartalsberichte an der Wall Street:



- Citigroup (ISIN US1729674242/ WKN A1H92V) - vor Markteröffnung

- J.P. Morgan (ISIN US46625H1005/ WKN 850628) - vor Markteröffnung

- Morgan Stanley (ISIN US6174464486/ WKN 885836) - vor Markteröffnung

- US Bancorp (ISIN US9029733048/ WKN 917523) - vor Markteröffnung

- Wells Fargo (ISIN US9497461015/ WKN 857949) - vor Markteröffnung (14.10.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Index-Futures würden auf eine höhere Eröffnung der heutigen Sitzung hindeuten. Trotz der unerwartet schlechten US-Inflationsdaten für den Monat September hätten die wichtigsten Indices am Donnerstag eine dramatische Umkehrrally vollzogen. Andernorts seien Energierohstoffe und Edelmetalle angesichts der USD-Schwäche gestiegen. Kryptowährungen würden ebenfalls von der verbesserten Marktstimmung profitieren.Die wichtigste Veröffentlichung des Tages werde um 14:30 Uhr erfolgen - der Bericht über die US-Einzelhandelsumsätze für September. Der Markt erwarte einen leichten Rückgang der Headline. Mangelndes Wachstum sei ein Hinweis darauf, dass der US-Verbraucher schwächer werde, was ein starker Hinweis für die Fed sein sollte. Auch der Bericht der University of Michigan für Oktober werde heute veröffentlicht, und die Umfrage zu den Inflationserwartungen werde im Auge behalten werden, da die FED bestätigt habe, dass sie Umfragedaten Aufmerksamkeit schenke. Neben den Makrodaten würden den Händlern auch die Ergebnisberichte der großen US-Banken - Citigroup, J.P. Morgan, Morgan Stanley, US Bancorp - für das dritte Quartal angeboten, die weitere Einblicke in den Zustand der Wirtschaft geben dürften.11:00 Uhr: Eurozone - Handelsbilanz für August. Vorwert -34,0 Mrd. Euro14:30 Uhr: USA - Einzelhandelsumsätze für September (im Monatsvergleich)