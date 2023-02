14:30 Uhr: USA - Einzelhandelsumsätze für Januar (im Monatsvergleich):



- Headline. Erwartung: +1,8%/ Vorwert: -1,1%

- Ohne Autos. Erwartung: +0,8%/ Vorwert: -1,1%



15:15 Uhr: USA - Industrieproduktion für Januar. Erwartung: +0,5%/ Vorwert: -0,7% (im Monatsvergleich)

16:00 Uhr: USA - Lagerbestände der Unternehmen für Dezember. Erwartung: +0,2%/ Vorwert: +0,4% (im Monatsvergleich)



16:30 Uhr: DoE-Bericht zu den Lagerbeständen:



- Ölvorräte. Erwartung: +1,0 Mio. Barrel (API: +10,51 Mio. Barrel)

- Benzinvorräte. Erwartung: +1,5 Mio. Barrel (API: +0,85 Mio. Barrel)

- Destillatvorräte. Erwartung: +0,4 Mio. Barrel (API: +1,73 Mio. Barrel)



Reden der Zentralbanker:



15:00 Uhr: EZB-Präsidentin Lagarde (15.02.2023/ac/a/m)





Die Futures-Märkte würden auf eine leicht höhere Eröffnung der wichtigsten europäischen Aktienindices heute hindeuten - trotz eines eher schwachen Handels während der asiatischen Sitzung, der die regionalen Indices habe fallen lassen. Der USD bleibe stark, was die Rohstoffpreise und insbesondere die Edelmetallpreise unter Druck setze. Kryptowährungen würden uneinheitlich gehandelt.Das wichtigste Makroereignis des Tages sei die Veröffentlichung der US-Einzelhandelsdaten für Januar. Der gestern höher als erwartet ausgefallene Verbraucherpreisindex habe gezeigt, dass die Inflation nur langsam zurückgehe, was darauf hindeute, dass eine weitere Straffung erforderlich sein könnte. Starke Einzelhandelsumsätze würden der US-Notenbank weitere Gründe liefern, ihren hawkishen Kurs fortzusetzen. Neben den US-Einzelhandelsumsätzen würden die Anleger auch die Rede von EZB-Präsidentin Lagarde um 15:00 Uhr sowie den offiziellen Bericht über die US-Öllagerbestände (16:30 Uhr) verfolgen.