14:30 Uhr: USA, New York Empire State Index für Juli. Erwartung: -2,0 / Vorwert: -1,2



14:30 Uhr: Kanada, Umsätze im Großhandel für Mai. Erwartung: 1,8% / Vorwert: -0,5% (im Monatsvergleich)



15:15 Uhr: USA, Industrieproduktion für Juni. Erwartung: 0,1% / Vorwert: 0,1% (im Monatsvergleich)



16:00 Uhr: USA, Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan für Juli. Erwartung: 49,8 / Vorwert: 50,0



Zentralbanker würden Reden halten



14:45 Uhr: Bostic von der FED



Quartalsberichte von der Wall Street



- BlackRock (BLK.US) - vor Markteröffnung

- Citigroup (C.US) - vor Markteröffnung

- State Street Corporation (ISIN: US8574771031, WKN: 864777, Ticker-Symbol: ZYA, NYSE-Symbol: STT) - vor Markteröffnung

- Bank of New York Mellon (ISIN: US0640581007, WKN: A0MVKA, Ticker-Symbol: BN9, NYSE-Symbol: BK) - vor Markteröffnung

- US Bancorp (ISIN: US9029733048, WKN: 917523, Ticker-Symbol: UB5, NYSE Ticker-Symbol: USB) - vor Markteröffnung

- UnitedHealth Group (ISIN: US91324P1021, WKN: 869561, Ticker-Symbol: UNH, NYSE-Symbol: UNH) - vor Markteröffnung

- Wells Fargo (WFC.US) - vor Markteröffnung (15.07.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Futures-Märkte deuten auf eine höhere Eröffnung der heutigen Sitzung für die wichtigsten Indizes auf dem Alten Kontinent hin, so die Experten von XTB.Die DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Futures würden derzeit etwa 50 bis 60 Punkte über dem gestrigen Schlusskurs handeln. Der Ölpreis habe sich nach einer volatilen Sitzung stabilisiert. Die Währungen der sicheren Häfen - CHF und JPY - seien die Top-Performer unter den G10-Ländern.Das wichtigste Ereignis des Tages sei die Veröffentlichung der US-Einzelhandelsdaten für Juni um 14:30 Uhr. Ein starker Bericht werde der FED Spielraum für eine noch schnellere Straffung geben. Apropos FED: Waller und Bullard hätten Zweifel an der Möglichkeit einer Zinserhöhung um 100 Basispunkte auf der Juli-Sitzung geäußert. Die heutige Rede von Bostic werde zeigen, ob der Widerstand gegen eine Anhebung um 100 Basispunkte wachse. Der Bericht der University of Michigan für Juli werde heute veröffentlicht, und die Umfrage zu den Inflationserwartungen werde im Auge behalten werden, da die FED bestätigt habe, dass sie Umfragedaten große Aufmerksamkeit schenke. Zu guter Letzt stünden heute eine Reihe von US-Finanzinstituten auf dem Berichtskalender, darunter BlackRock (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK), Citigroup (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) oder Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE-Symbol: WFC).10:00 Uhr: Polen, VPI für Juni. Erwartung: 15,6% / Vorwert: 13,9% (im Jahresvergleich)14:30 Uhr: USA, Einzelhandelsumsätze für Juni.- Headline: Erwartung: 0,8% / Vorwert: -0,3% (im Monatsvergleich)- Ohne Autos: Erwartung: 0,6% / Vorwert: 0,5% (im Monatsvergleich)