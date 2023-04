- Headline. Erwartung: -0,4%/ Vorwert: -0,4% (im Monatsvergleich)

- Ohne Kraftfahrzeuge. Erwartung: -0,3%/ Vorwert: -0,1% (im Monatsvergleich)



14:30 Uhr: Kanada - Verkäufe im Verarbeitenden Gewerbe für Februar. Erwartung: -2,4%/ Vorwert: +4,1% (im Monatsvergleich)

15:15 Uhr: USA - Industrieproduktion für März. Erwartung: 0,2%/ Vorwert: 0,0% (im Monatsvergleich)

16:00 Uhr: USA - Lagerbestände der Unternehmen für Februar. Erwartung: 0,2%/ Vorwert: -0,1% (im Monatsvergleich)

16:00 Uhr: USA - Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan für April. Erwartung: 62,2/ Vorwert: 62,0



Reden der Zentralbanker:



12:00 Uhr: EZB-Präsidentin Lagarde

14:45 Uhr: FED Waller

17:30 Uhr: BoE Tenreyro

20:15 Uhr: EZB Nagel



Berichtssaison an der Wall Street:



- Citigroup (ISIN US1729674242/ WKN A1H92V) - vor Markteröffnung

- BlackRock (ISIN US09247X1019/ WKN 928193) - vor Markteröffnung

- J.P. Morgan (ISIN US46625H1005/ WKN 850628) - vor Markteröffnung

- Wells Fargo (ISIN US9497461015/ WKN 857949) - vor Markteröffnung (14.04.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures-Märkte würden auf eine leicht höhere Eröffnung der europäischen Sitzung heute hindeuten. Vorausgegangen sei ein positiver Handel an der Wall Street gewesen, bei dem die wichtigsten US-Aktienindices gestern um über 1% hätten zulegen können. Die positive Stimmung habe sich auch im asiatischen Handel fortgesetzt, und die meisten Indices aus dem asiatisch-pazifischen Raum seien ebenfalls höher gehandelt worden, wenngleich die Gewinne geringer ausgefallen seien als an der Wall Street.Eine interessante Woche an den Märkten neige sich dem Ende zu, aber auch heute könnte sich einiges tun. Der Bericht über die US-Einzelhandelsumsätze im März werde ein weiteres Element der US-Daten sein, das die Marktpreisbildung für die nächste FOMC-Sitzung beeinflussen könnte und wahrscheinlich zumindest einen kurzfristigen Volatilitätssprung am USD-Markt auslösen werde. Während die Indices auch auf die Veröffentlichung der Einzelhandelsumsätze reagieren könnten, dürften die Aktien eher auf die Veröffentlichung der Berichte der Wall Street-Banken - Wells Fargo, Citigroup und J.P. Morgan - reagieren.10:00 Uhr: Polen - VPI für März (endgültig). Erstveröffentlichung: 16,2% im Jahresvergleich14:30 Uhr: USA - Einzelhandelsumsätze für März: