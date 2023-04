10:00 Uhr: Italien - Industrieproduktion für Februar. Erwartung: 0,4%/ Vorwert: -0,7% (im Monatsvergleich)

11:00 Uhr: Eurozone - Industrieproduktion für Februar. Erwartung: 0,9%/ Vorwert: 0,7% (im Monatsvergleich)



14:30 Uhr: USA - EPI für März:



- Headline. Erwartung: 3,0%/ Vorwert: 4,6% (im Jahresvergleich)

- Kernrate. Erwartung: 3,4%/ Vorwert: 4,4% (im Jahresvergleich)



14:30 Uhr: USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Erwartung: 230.000/ Vorwert: 228.000

16:30 Uhr: EIA-Bericht über die US-Erdgaslager. Erwartung: +25 bcf/ Vorwert: -23 bcf



Reden der Zentralbanker:



13:45 Uhr: EZB Nagel

15:00 Uhr: BoC-Gouverneur Macklem

15:00 Uhr: BoE Pill

20:00 Uhr: EZB Nagel (13.04.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures-Märkte würden auf eine mehr oder weniger flache Eröffnung der heutigen Sitzung für die wichtigsten europäischen Aktienindices hindeuten. Vorausgegangen sei ein eher schwacher asiatischer Handelstag, an dem die meisten regionalen Indices niedriger notiert hätten. Der AUD sei die am besten abschneidende Hauptwährung, nachdem die Arbeitsmarktdaten für März besser als erwartet ausgefallen seien. Das GBP habe etwas an Boden verloren, nachdem die britischen BIP-Daten für Februar ein mangelndes Wachstum (0,0% im Monatsvergleich) gegenüber einem erwarteten Wachstum von 0,2% gezeigt hätten.Die endgültigen deutschen VPI-Daten für März seien heute Morgen ebenfalls veröffentlicht worden, aber da sie die vorläufigen Schätzungen bestätigt hätten, sei es zu keinen größeren Marktreaktionen gekommen.