14:30 Uhr: USA - NFP-Bericht für Februar:



- Beschäftigungsänderung. Erwartung: 205.000/ Vorwert: 517.000

- Lohnwachstum. Erwartung: 4,7%/ Vorwert: 4,4% (im Jahresvergleich)

- Arbeitslosenquote. Erwartung: 3,4%/ Vorwert: 3,4%



14:30 Uhr: Kanada - Beschäftigungsbericht für Februar:



- Beschäftigungsänderung. Erwartung: +10.000/ Vorwert: +150.000

- Arbeitslosenquote. Erwartung: 5,1%/ Vorwert: 5,0%



Reden der Zentralbanker:



10:00 Uhr: Panetta von der EZB

12:00 Uhr: McCaul von der EZB (10.03.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures-Märkte würden auf eine deutlich schwächere Eröffnung der europäischen Sitzung heute hindeuten, wobei der DAX-Future rund 200 Punkte unter dem gestrigen Schlusskurs notiere. Dies folge auf einen massiven Ausverkauf an der Wall Street gestern und in Asien heute.Auslöser für die Abwärtsbewegung seien Bedenken über den Zustand des US-Bankensektors gewesen, nachdem die SVB Bank (ISIN US78486Q1013/ WKN A0ET46) mitgeteilt habe, dass sie einen Verlust vor Steuern in Höhe von 1,8 Mrd. Dollar erlitten habe, nachdem sie in aller Eile ein Anleihenportfolio im Wert von 21 Mrd. Dollar veräußert habe, um ihre Liquiditätsposition zu verbessern. Dies habe Druck auf andere Bankaktien ausgeübt und zu einem Rückgang des KBW-Bankenindex um 7,7% geführt.