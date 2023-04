- BIP-Wachstum (annualisiert). Erwartung: 2,0%/ Vorwert: 2,6%

- PCE-Kernrate. Erwartung: 4,7%/ Vorwert: 4,4% (im Quartalsvergleich)



14:30 Uhr: USA - Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. Erwartung: 249.000/ Vorwert: 245.000

16:00 Uhr: USA - Anstehende Hausverkäufe für März. Erwartung: 0,5%/ Vorwert: 0,8% (im Monatsvergleich)

16:30 Uhr: EIA-Bericht über die US-Erdgasvorräte. Erwartung: +75 bcf/ Vorwert: +75 bcf

16:00 Uhr: USA - Kansas FED-Herstellungsindex für April. Erwartung: 3,0/ Vorwert: 3,0



Reden der Zentralbanker:



15:20 Uhr: BoE Breeden

18:15 Uhr: EZB Panetta



Quartalszahlen an der Wall Street:



- Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866) - nach Börsenschluss

- Amgen (ISIN US0311621009/ WKN 867900) - nach Börsenschluss

- Caterpillar (ISIN US1491231015/ WKN 850598) - vor der Markteröffnung

- Honeywell International (ISIN US4385161066/ WKN 870153) - vor der Markteröffnung

- Intel (ISIN US4581401001/ WKN 855681) - nach Börsenschluss

- MasterCard (ISIN US57636Q1040/ WKN A0F602) - vor der Markteröffnung

- Merck & Co (ISIN US58933Y1055/ WKN A0YD8Q) - vor der Markteröffnung (27.04.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures-Märkte würden auf eine leicht niedrigere Eröffnung der europäischen Sitzung heute hindeuten. Die US-Index-Futures würden über dem gestrigen Schlusskurs handeln, nachdem Meta einen besser als erwarteten Quartalsbericht veröffentlicht habe und im nachbörslichen Handel um über 11% gestiegen sei. Am Devisenmarkt sei eine leicht risikofreudige Stimmung zu beobachten, während die Safe-Haven-Währungen wie JPY, USD und CHF nachgeben würden.Der Wirtschaftskalender für den heutigen Tag beinhalte die Veröffentlichung des BIP für das erste Quartal aus den Vereinigten Staaten (14:30 Uhr). Es werde erwartet, dass der Bericht eine Verlangsamung des annualisierten BIP-Wachstums gegenüber Q4 2022 und eine Beschleunigung der Kerninflation (PCE) zeige. Die Daten würden genau beobachtet, da die FED in der nächsten Woche am Mittwoch, den 3. Mai, tagen und über die Zinssätze entscheiden werde. Neben den US-BIP-Daten würden den Händlern auch die Zinsentscheidung der CBRT (keine Änderung erwartet) sowie die Zahlen von Amazon nach Handelsschluss an der Wall Street angeboten.13:00 Uhr: Zinsentscheid der Türkischen Zentralbank14:30 Uhr: USA - BIP-Bericht für Q1: