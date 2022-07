14:30 Uhr: USA - BIP-Bericht für das zweite Quartal 2022:



- BIP-Wachstum (annualisiert). Erwartung: 0,5%/ Vorwert: -1,6%

- PCE-Kernrate. Erwartung: 4,5%/ Vorwert: 5,2% (im Quartalsvergleich)



14:30 Uhr: USA - Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. Erwartung: 252.000/ Vorwert: 251.000

16:30 Uhr: EIA-Erdgaslager. Erwartung: 19 bcf/ Vorwert: 32 bcf



Wichtige Quartalsberichte von der Wall Street:



- Altria Group (ISIN US02209S1033/ WKN 200417) - vor Markteröffnung

- Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866) - nach Börsenschluss

- Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985) - nach Börsenschluss

- Comcast (ISIN US20030N1019/ WKN 157484) - vor Markteröffnung

- Harley Davidson (ISIN US4128221086/ WKN 871394) - vor Markteröffnung

- Honeywell International (ISIN US4385161066/ WKN 870153) - vor Markteröffnung

- Intel (ISIN US4581401001/ WKN 855681) - nach Börsenschluss



- Macerich (ISIN US5543821012/ WKN 888353) - vor Markteröffnung

- Mastercard (ISIN US57636Q1040/ WKN A0F602) - vor Markteröffnung

- Merck & Co (ISIN US58933Y1055/ WKN A0YD8Q) - vor Markteröffnung

- Microvision (ISIN US5949603048/ WKN A1JUDY) - nach Börsenschluss

- Northrop Grumman (ISIN US6668071029/ WKN 851915) - vor Markteröffnung

- Pfizer (ISIN US7170811035/ WKN 852009) - vor Markteröffnung

- Tilray (ISIN US88688T1007/ WKN A2JQSC) - vor Markteröffnung (28.07.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Stimmung vor der Eröffnung der europäischen Sitzung sei positiv, und die Futures-Märkte würden auf eine leicht höhere Eröffnung der Sitzung für die wichtigsten Blue-Chip-Indices des alten Kontinents hindeuten. Der FED-Vorsitzende Powell habe sich gestern in einer Pressekonferenz nach der Sitzung etwas dovisher geäußert, was zu einer Stimmungsverbesserung geführt habe. Der US-Dollar schwächele und sei heute die am schlechtesten abschneidende G10-Währung. Die USD-Schwäche ermögliche kleine Gewinne an den Rohstoffmärkten.Während die FED-Entscheidung das Schlüsselereignis der Woche gewesen sei, würden den Anlegern heute um 14:30 Uhr wichtige US-Makrodaten geboten - der BIP-Bericht für das zweite Quartal 2022. Die mittlere Schätzung deute nicht auf eine Schrumpfung hin, aber zahlreiche Ökonomen in der Bloomberg-Umfrage würden dies erwarten, insbesondere nachdem der GDPnow-Indikator der Atlanta FED auf einen Rückgang der Wirtschaftstätigkeit im zweiten Quartal 2022 hinweise. Neben dem US-BIP-Bericht könnten sich auch die Zahlen von Amazon und Apple auf die Marktstimmung auswirken.