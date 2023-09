14:30 Uhr; US - Aufträge für langlebige Güter.



- Prognose: -0,5% im Monatsvergleich. Zuvor: -5,2%.



14:30 Uhr; Tschechische Republik - CNB-Entscheidung über die Zinssätze.



- Prognose: 7.0%. Zuvor: 7,0%.



16:30 Uhr; US - Veränderung der Lagerbestände laut EIA.



- Öl. Prognose: -1,06 bbl. Zuvor: -2,13 bbl.

- Benzin. Prognose: -0,2 bbl. Zuvor: -0,83 bbl.

- Destillate. Prognose: -2,0 bbl. Zuvor: -2,87 bbl.



18:45 Uhr; Schweiz - Rede des Präsidenten der SNB. (27.09.2023/ac/a/m)





- Derivate würden auf eine leicht höhere Eröffnung des heutigen Kassageschäfts in Europa hindeuten- Bessere Gewinndaten aus der Industrie würden die Stimmung in Asien verbessern- GfK-Daten unter Prognosen, Chance auf Besserung bis Jahresende sinkeDie Futures würden auf eine leicht höhere Eröffnung der heutigen Kassensitzung auf dem Alten Kontinent hindeuten. Einerseits würden die Anleger auf die seit Wochenbeginn anhaltende Verkaufswelle am US-Aktienmarkt reagieren, die aber heute durch etwas bessere Daten aus China ausgeglichen worden sei.Die GfK-Daten (08:00 Uhr) zum deutschen Verbrauchervertrauen seien schlechter ausgefallen als erwartet, was die Chancen auf einen Aufschwung im Jahr 2023 weitgehend zunichte mache.