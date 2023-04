16:00 Uhr - USA, Auftragseingang für Februar. Erwartung: -0,5% / Vorwert: -1,6% (im Monatsvergleich)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienindices haben den heutigen Handelstag mit einem leichten Plus begonnen, berichten die Experten von XTB.Dies folge auf einen gemischten Handel an der Wall Street gestern und eine positive Sitzung in Asien heute. Die Lage auf dem Ölmarkt habe sich beruhigt, und die Sorte WTI werde um 0,6% höher gehandelt, nahe der Marke von 81 Dollar pro Barrel. Edelmetalle hätten nachgegeben, während der US-Dollar wieder etwas an Boden gewonnen habe. Der AUD sei die am schlechtesten abschneidende Hauptwährung, nachdem die RBA beschlossen habe, die Zinssätze unverändert zu lassen und den Wortlaut der Erklärung zu ändern, sodass künftige Zinserhöhungen nicht so sicher seien.Der Wirtschaftskalender für heute sei dünn, enthalte aber einige interessante Veröffentlichungen. Am Vormittag würden den Händlern die Inflationsdaten (Erzeugerpreise) für Februar aus dem Euroraum vorgelegt, gefolgt von den kanadischen Baugenehmigungsdaten für Februar am frühen Nachmittag. Eine Revision der US-Auftragseingänge für langlebige Güter und die erste Veröffentlichung der US-Auftragsdaten würden um 16:00 Uhr erwartet. Ölhändler würden sich auf die Schätzungen des API zu den US-Ölbestandsveränderungen konzentrieren. Zu guter Letzt würden einige Mitglieder der EZB, der BoE und der FED am Nachmittag und am Abend Reden halten.11:00 Uhr - Eurozone, EPI für Februar. Erwartung: 13,3% / Vorwert: 15,0% (im Jahresvergleich)14:30 Uhr - Kanada, Baugenehmigungen für Februar. Erwartung: 2,5% / Vorwert: -4,0% (im Monatsvergleich)- Headline. Erste Veröffentlichung: -1,0% (im Monatsvergleich)- Ohne Transport. Erste Veröffentlichung: 0,0% (im Monatsvergleich)