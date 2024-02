- 14:30 Uhr, USA, Ansprüche auf Arbeitslosengeld: 220k vs. 224k zuvor (Fortgesetzte Anträge 1,8755m vs. 1,898m zuvor)

- 15:30 Uhr, USA, Großhandelsumsatz im Monatsvergleich: 0,3% Prognose vs. 0% zuvor

- 15:30 Uhr, USA, Großhandelslagerbestände im Monatsvergleich: 0,4% Prognose vs. 0,4% zuvor

- 15:30 Uhr, USA, Natgasvorräte (EIA): Erwartetes Minus von 75 bcf gegenüber vorherigem Rückgang um 197 bcf



Central bankers' speeches



- 13:00 - EZB-Mitglied Vujcic

- 13:30 - EZB-Mitglied Wunsch

- 15:30 - FED-Mitglied Barkin

- 16:00 - BoE-Mitglied Dhingra

- 16:15 - EZB-Mitglied Elderson

- 17:00 - BoE-Mitglied Mann

- 17:30 - EZB-Mitglied Lane

- 19:05 - FED-Mitglied Barkin

- 0:30 - RBA-Mitglied Bullock



Quartalsergebnisse



- Philip Morris (ISIN: US7181721090, WKN: A0NDBJ, Ticker-Symbol: 4I1, NYSE-Symbol: PM) - vor Börsenbeginn

- Pinterest (ISIN: US72352L1061, WKN: A2PGMG, Ticker-Symbol: 2U9, NYSE-Symbol: PINS) - nach Börsenschluss

- Aurora Cannabis (ISIN: CA05156X8843, WKN: A2P4EC, Ticker-Symbol: 21P1, TSX-Symbol: ACB, NASDAQ-Symbol: ACB) - vor Börsenbeginn

- Take Two Interactive (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker-Symbol: TKE, NASDAQ-Symbol: TTWO) - nach Börsenschluss

- Harley Davidson (ISIN: US4128221086, WKN: 871394, Ticker-Symbol: HAR, NYSE-Symbol: HOG) - vor Börsenbeginn

- Warner Bros. Group (ISIN: US9344231041, WKN: A3DJQZ, Ticker-Symbol: J5A, NASDAQ-Symbol: WBD) - vor Börsenbeginn

- Conocco Phillips (ISIN: US20825C1045, WKN: 575302, Ticker-Symbol: YCP, NYSE-Symbol: COP) - vor Börsenbeginn (08.02.2024/ac/a/m)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Heute werden wir nur wenige Makrodaten erfahren, obwohl mehrere große US-Unternehmen Quartalsberichte vorlegen werden, und das Fehlen bedeutender Makrodaten wird nicht unbedingt zu einer geringeren Volatilität führen, so die Experten von XTB.Daten aus China würden darauf hindeuten, dass die Inflation in dem Land stärker zurückgehe als prognostiziert, was chinesische Aktien belasten könnte. Nach den enttäuschenden Ergebnissen von KERING (ISIN: FR0000121485, WKN: 851223, Ticker-Symbol: PPX, NASDAQ OTC-Symbol: PPRUF) (das Unternehmen erwarte einen Rückgang des Betriebsgewinns im Jahr 2024 und habe geringere Umsätze bei Gucci gemeldet) und der schwachen Stimmung in China könnten die Aktien des Luxussektors ebenfalls eine erhöhte Volatilität verzeichnen.Auf der Datenseite würden die Anleger um 14:30 Uhr vor allem auf die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung achten, für die nach wie vor ein sehr niedriger Wert erwartet werde, der "weit" von der Marke von 250.000 entfernt sei. Der Markt erwarte auch einen Rückgang der fortlaufenden Anträge. Die gestrigen Projektionen des Congressional Budget Office würden auf eine Arbeitslosenquote von 4,4% im vierten Quartal 2024 und 2025 hindeuten; sollte sich ein solches Szenario bewahrheiten, müssten die Erstanträge im weiteren Verlauf dieses Jahres stark ansteigen, was bisher nicht der Fall gewesen sei und vom Markt auch nicht erwartet werde. Es werde erwartet, dass die US-Großhandelsvorräte ähnlich wie im Dezember steigen und die Großhandelsumsätze nach dem vorherigen flachen Wert wieder ansteigen würden.Detaillierter Makrokalender für den Tag: