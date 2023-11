11 Uhr - Eurozone, Flash-CPI-Inflation für November:



- Erwartungen: 2,7% y/y. Vorher: 2,9% y/y (im Jahresvergleich)

- Kerninflation. Erwartungen 3,9%. Vorher: 4,2%

- Arbeitslosenquote. Erwartungen: 6,5%. Vorher: 6,5%



13:30 Uhr - USA Arbeitslosenansprüche und PCE-Inflationsdaten



- Arbeitslosenansprüche Erwartungen: 218.000. Vorher: 209.000.

- PCE-Inflation y/y. Erwartungen: 3%. Vorher: 3,4%

- Kern-PCE-Inflation y/y. Erwartungen: 3,5%. Vorher: 3,7%



14 Uhr - Chicago FED Regional Index. Erwartungen: 46. Vorher: 44

15:30 Uhr GMT - Gasinventare laut EIA. Erwartungen: -8 bcf. Vorher: -7 bcf



Reden der Zentralbanker



10:30 Uhr - EZB Panetta

14:30 Uhr - EZB Lagarde

14:45 Uhr - EZB Enria

14:15 Uhr GMT - EZB McCaul

15:05 Uhr - FED Williams

16:45 Uhr - EZB Jochnik

17 Uhr - BoE Greene

17 Uhr - BoE Greene

17 Uhr GMT - EZB Nagel





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Europäische Indices würden die heutige Sitzung mit bescheidenen Gewinnen eröffnen. Stärkere Einzelhandelsumsatzzahlen aus Deutschland stünden schwächeren Daten aus Frankreich gegenüber. Die Inflation in der Eurozone, PCE und US-Arbeitslosenansprüche stünden im Fokus der Märkte. Der Gipfel von OPEC&JMMC sei für 14 Uhr (alle Angaben in deutscher Zeit) geplant.Die unerwartete Stärkung des US-Dollars heute könnte darauf hinweisen, dass makroökonomische Daten aus der Eurozone und den USA heute eine erhöhte Volatilität an den Aktien- und Devisenmärkten mit sich bringen könnten.Nach dem Flash-Inflationsbericht für November in der Eurozone, veröffentlicht um 11 Uhr, würden sich die Aufmerksamkeit auf die Daten vom US-Arbeitsmarkt richten, wo Investoren frische Zahlen zu den Arbeitslosenansprüchen erfahren würden.Die PCE-Inflation, die nach wie vor das Hauptmaß für die vom FED beobachteten Preisdrücke sei, werde ebenfalls genau beobachtet. Der Markt erwarte einen Rückgang sowohl bei den Headline- als auch bei den Kernwerten. Auch im Ölmarkt könne es zu höherer Volatilität kommen, da der Gipfel der OPEC+-affilierten Ölproduzenten heute beginne.