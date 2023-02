09:30 Uhr: Zinsentscheid der Riksbank

10:45 Uhr: Großbritannien - Anhörungen zum geldpolitischen Bericht

14:30 Uhr: USA - wöchentliche Anträge auf Arbeitslosenhilfe. Erwartung 190.000/ Vorwert 183.000

16:30 Uhr: EIA Erdgasspeicher. Erwartung -195 bcf/ Vorwert -151 bcf



Reden der Zentralbanker:



10:45 Uhr: Bailey von der BoE

19:00 Uhr: De Guindos von der EZB

19:00 Uhr: Nagel von der Bundesbank



Wichtigste US-Quartalszahlen



- Aurora Cannabis (ISIN CA05156X8843/ WKN A2P4EC) - nach Börsenschluss

- Hilton (ISIN US43300A2033/ WKN A2DH1A) - vor Markteröffnung

- Lyft (ISIN US55087P1049/ WKN A2PE38) - nach Börsenschluss

- PayPal (ISIN US70450Y1038/ WKN A14R7U) - nach Börsenschluss

- Pepsi (ISIN US7134481081/ WKN 851995) - vor Markteröffnung

- Philips Morris International (ISIN US7181721090/ WKN A0NDBJ) - vor Markteröffnung (09.02.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Index-Futures würden auf eine höhere Eröffnung der heutigen Sitzung hindeuten. Diese Entwicklung folge auf eine schwache Wall Street-Sitzung und eine gemischte asiatische Sitzung. Die Währungen der Antipoden - AUD und NZD - seien die Top-Performer der G10, während der US-Dollar am stärksten nachgebe. Die Abwertung des USD verschaffe den Edelmetallen Auftrieb - Gold notiere 0,3% höher. Die wichtigsten Kryptowährungen würden niedriger notieren, wobei Bitcoin um die 22.600-Dollar-Marke gehandelt werde.Der Wirtschaftskalender für den heutigen Tag sei überschaubar. Was Europa betreffe, so seien die wichtigsten Daten - die vorläufigen deutschen Inflationszahlen für Januar - bereits veröffentlicht worden. Demnach sei die jährliche Inflationsrate im vergangenen Monat auf 8,7% gegenüber 8,6% im Dezember gestiegen und habe damit unter den Markterwartungen von 8,9% gelegen, da der einmalige staatliche Zuschuss vom Dezember aus der Berechnung herausfalle. Später würden die Händler auch mit der Zinsentscheidung der Riksbank konfrontiert, von der eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte erwartet werde.