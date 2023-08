- Verbraucherpreisindex: Erwartet 2,6% YoY; zuvor 2,3%

- HVPI: Erwartet 2,5% YoY; zuvor 2,1%



14:00 Uhr - Deutschland, Inflationsbericht für August:



- Verbraucherpreisindex: Erwartet 6,0% YoY; zuvor 6,2%

- HVPI: Erwartet 6,3% YoY; zuvor 6,5%



14:15 Uhr - USA, ADP Beschäftigungsbericht für August: Veränderung der Beschäftigung: Erwartet 195k; zuvor 324k



14:30 Uhr - USA, endgültige BIP-Daten für Q2 2023:



- Annualisiertes BIP: Erwartet 2,4%; zuvor 2,0%

- Preisdeflator: Erwartet 2,2%; zuvor 4,1%

- Konsumausgaben auf Jahresbasis: Erwartet 1,6%; zuvor 4,2% (30.08.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Der heutige Makrokalender sei etwas voller als an den beiden vorherigen Tagen dieser Woche, aber es stünden weiterhin keine Schlüsseldaten an. Die Futures-Kontrakte würden auf eine gemischte Eröffnung am europäischen Markt hindeuten, wobei der DAX unverändert bei rund 16.000 Punkten notiere.Heute werde man den ADP-Bericht aus den USA und die VPI-Inflationsdaten für August aus Spanien und Deutschland erhalten. Für Spanien werde ein leichter Anstieg der Inflation gegenüber dem Vormonat auf 2,6% YoY - im Jahresvergleich - (zuvor 2,3%) prognostiziert, und für Deutschland werde ein leicht niedrigerer Wert von 6,0% YoY (zuvor 6,2%) erwartet. In Anbetracht der jüngsten Messwerte aus Deutschland könne man sagen, dass sich die größte Volkswirtschaft Europas in einer schwierigen Lage befinde. Eine anhaltend hohe Inflation vor dem Hintergrund wirklich schwacher PMI- und Industrieproduktionswerte sei keine gute Kombination, insbesondere wenn man bedenke, dass eine weitere Straffung notwendig sei.9:00 Uhr - Spanien, Inflationsbericht für August: