- Ohne Transport: Erwartet: -0,1% MoM. Vorher: -0,3% MoM

- Headline: Erwartet: -1,1% MoM. Vorher: 1,1% MoM



14:30 Uhr - Kanada, Inflationsdaten für Mai:



- Kernrate: Erwartet: 3,9% YoY. Vorher: 4,1% YoY

- Gesamtinflation: Erwartet: 3,4% YoY. Vorher: 4,4% YoY



16:00 Uhr - USA. Verkäufe bestehender Häuser für Mai:



- Erwartet: 670k. Vorher: 683k



16:00 Uhr - USA. CB Verbrauchervertrauen für Juni:



- Erwartet: 103,6. Vorher: 102,3 (27.06.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Der Dienstag beginne ruhig an den Märkten, mit einem leichten Aufschwung nach den gestrigen Rückgängen beim DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) und NASDAQ (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X). CFD-Kontrakte für den deutschen Leitindex würden 0,44% höher handeln, und der Kurs habe erneut die Marke von 16.000 Punkten überschritten. Zu Beginn des heutigen Tages sei eine wichtige Information die Unterstützung des Chinesischen Yuan durch die Regierung durch eine Reverse-Repo-Operation in Höhe von 37 Billionen Yuan gewesen.Später am Tag würden die Märkte auf Inflationsdaten aus Kanada warten, wo ein Rückgang der Gesamtinflation (CPI) auf 3,4% im Jahresvergleich gegenüber den vorherigen Werten von 4,4% erwartet werde.In den USA würden Investoren Daten zu bestehenden Hausverkäufen und dem CB Consumer Confidence Index erhalten. Die Daten aus dem Immobiliensektor würden die Stärke der Nachfrage in der US-Wirtschaft zeigen. Die jüngsten Daten hätten einen soliden Anstieg von 4,1% im Monatsvergleich auf 683.000 im April gezeigt. Aktuell werde erwartet, dass die Daten für Mai mit rund 670.000 etwas niedriger ausfallen würden, aber immer noch auf eine wachsende Nachfrage hinweisen würden.14:30 Uhr - USA, Aufträge für langlebige Güter für Mai: