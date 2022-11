09:30 Uhr: Zinsentscheid der Riksbank

10:00 Uhr: Deutschland - ifo-Index für November. Erwartung 85,0/ Vorwert 84,3

12:00 Uhr: Zinsentscheid der CBRT

13:30 Uhr: EZB-Protokoll



Reden der Zentralbanker:



09:45 Uhr: Ramsdan von der BoE

11:30 Uhr: Pille von der BoE

12:15 Uhr: De Guindos von der EZB

14:00 Uhr: Schnabel von der EZB

14:15 Uhr: Enria von der EZB

14:45 Uhr: Mann von der BoE

17:00 Uhr: Nagel von der EZB



Geänderte Handelszeiten aufgrund von Thanksgiving:



Kein Handel - Corn, Soybean, Wheat, Soyoil, Leanhogs, Cattle, Cotton, Sugar, Cocoa, Coffee

Handel bis 17:30 Uhr - VOLX

Handel bis 19:00 Uhr - US30, US100, US500, US2000, TNOTE

Handel bis 19:15 Uhr - Gold, Silver, Platinum, Palladium

Handel bis 19:30 Uhr - Oil, LSGASOIL

Handel bis 20:30 Uhr - Oil.WTI (24.11.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Der Futures-Markt deute auf eine leicht höhere Eröffnung der wichtigsten europäischen Indices heute hin. Die US-Indices hätten gestern aufgrund des etwas dovishen FOMC-Protokolls zugelegt, was sich jedoch nicht in einer größeren und länger anhaltenden Bewegung niedergeschlagen habe, zumindest noch nicht. Die Indices im asiatisch-pazifischen Raum seien heute ebenfalls höher gehandelt worden, aber die Aktien der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt hätten hinterhergehinkt, nachdem China einen neuen Rekord an offiziellen neuen Covid-Fällen gemeldet habe. AUD und JPY seien die Währungen mit der besten Performance, während CAD und USD am stärksten nachgeben würden.Das wichtigste Ereignis des Tages sei die Veröffentlichung des EZB-Protokolls. Auf der letzten EZB-Sitzung seien Änderungen am TLTRO-Programm und eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte angekündigt worden. Neben dem EZB-Protokoll würden den Händlern heute auch die Zinsentscheide der Riksbank und der Zentralbank der Republik Türkei angeboten. Es werde erwartet, dass die Riksbank die Zinssätze um 75 Basispunkte anhebe, während die Türkische Zentralbank die Zinssätze voraussichtlich unverändert lasse.