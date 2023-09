10:00 Uhr; Eurozone - PMI-Index der Eurozone für September:



- Verarbeitendes Gewerbe. Prognose: 44. Zuvor: 43,5

- Dienstleistungen. Prognose: 47,7. Zuvor: 47,9



10:30 Uhr; UK - Britischer PMI-Index für September:



- Verarbeitendes Gewerbe. Prognose: 43. Frühere: 43

- Dienstleistungen. Prognose: 49,1. Zuvor: 49,5



13:00 Uhr - Rede von Guindos von der EZB.



14:30 Uhr; Kanada - Einzelhandelsumsätze für Juli:



- Die Schlagzeile laute. Prognose: 0,4% im Monatsvergleich. Zuvor: 0,1%

- Ohne Autos. Prognose: 0,5% gegenüber dem Vormonat. Zuvor: -0,8%



14:30 Uhr - FED-Rede von Cook.



14:45 Uhr; USA - US-PMI-Index für September.



- Verarbeitendes Gewerbe. Prognose: 47,9; Zuvor: 48

- Dienstleistungen. Prognose: 49,1. Zuvor: 49,5 (22.09.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die asiatisch-pazifischen Märkte würden heute angesichts der wenig überraschenden Entscheidung der Bank of Japan uneinheitlich gehandelt. Auf der anderen Seite verschlechtere sich jedoch die Stimmung für den europäischen Markt zu Beginn der Sitzung, die von den größten Rückgängen des S&P500 Cash-Index seit März dieses Jahres überschattet werde.Die Aufmerksamkeit der Anleger werde sich heute auf die Konferenz von Ueda im Anschluss an die BoJ-Entscheidung, die PMI-Daten der wichtigsten Volkswirtschaften und die Reden der EZB- und FED-Zentralbanker richten.Die wichtigsten makroökonomischen Ereignisse von heute, alle Angaben in deutscher Zeit:08:30 Uhr; Japan - Pressekonferenz nach der BoJ-Entscheidung.- Verarbeitendes Gewerbe. Prognose: 46; Zuvor: 46- Dienstleistungen. Prognose: 46. Zuvor: 4609:30 Uhr; Deutschland - PMI-Index aus Deutschland für September:- Verarbeitendes Gewerbe. Prognose: 39,5. Zuvor: 39,1- Dienstleistungen. Prognose: 47,2. Zuvor: 47,3