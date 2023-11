8:00 Uhr, UK - Veröffentlichung des BIP-Berichts:



- s.o. im Quartalsvergleich für Q3: tatsächliche Messung 0,0%; Erwartung -0,1%; zuvor 0,2%

- im Jahresvergleich: tatsächliche Lesung 0,6%; Erwartung 0,5%; zuvor 0,6%



16:00 Uhr, USA - monatlicher Inflationsbericht der Universität von Michigan:



- Verbraucherstimmung: Erwartung 63,7; zuvor 63,8

- Ein-Jahres-Inflation: zuvor 4,2%

- Fünfjährige Inflation: zuvor 3,0%



Die Reden der Zentralbanker:



13:30 Uhr, USA - FOMC Mitglied Logan

13:30 Uhr, EU - ECB Präsident Lagarde

15:00 Uhr, USA - FOMC Mitglied Bostic (10.11.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Heute stünden den Anlegern mehrere interessante Berichte bevor. Allerdings fehle es dem Kalender an Ereignissen, die eine höhere Volatilität an den globalen Märkten auslösen könnten. Die Veröffentlichungen würden sekundär oder wichtig sein, aber nur für eine bestimmte Region. Der morgendliche Futures-Handel deute auf eine niedrigere Eröffnung der Kassensitzung in Europa hin. Derzeit liege der DAX um 0,15% im Minus.Heute würden zwei FOMC-Mitglieder aus den USA und EZB-Präsidentin Lagarde zu Wort kommen. In Europa werde man unterdessen die Gelegenheit haben, sich mit den endgültigen Inflationsdaten für Oktober vertraut zu machen. Sie dürften sich jedoch nicht wesentlich von den vor zwei Wochen veröffentlichten vorläufigen Daten unterscheiden.