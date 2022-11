Reden der Zentralbanker:



09:00 Uhr - Williams von der FED



17:00 Uhr - Barkin von der FED



Wichtigste US-Quartalsberichte:



Beyond Meat - nach Börsenschluss



Rivian Automotive - nach Börsenschluss



Wendy's (ISIN: US95058W1009, WKN: A1JB8H, Ticker-Symbol: TQK, NASDAQ-Symbol: WEN) - vor Markteröffnung (09.11.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Futures-Märkte deuten auf eine mehr oder weniger unveränderte Eröffnung der europäischen Sitzung heute hin, so die Experten von XTB.Die ersten Ergebnisse der US-Zwischenwahlen würden darauf hindeuten, dass die Demokraten die Kontrolle über den Senat behalten würden, während die Republikaner das Repräsentantenhaus in die Hände bekommen würden. Es sei jedoch zu beachten, dass es sich hierbei noch um frühe Ergebnisse handele und die endgültigen Ergebnisse abweichen könnten. Da die Aufteilung der Macht im Kongress jedoch ein erwartetes Ergebnis gewesen sei, habe man keine größeren Marktbewegungen bei den Indices oder dem Dollar beobachtet. Die Schlagzeilen zu den Wahlen könnten heute für eine gewisse Volatilität sorgen, allerdings nur dann, wenn sie eine Abweichung vom erwarteten Ergebnis zeigen würden, z. B. wenn die Republikaner den Senat oder die Demokraten das Repräsentantenhaus gewinnen würden.Was die makroökonomischen Daten angehe, so stünden heute keine wichtigen Berichte zur Veröffentlichung an. Der Wirtschaftskalender für die europäische Sitzung sei leer, während in den USA Daten zu den Lagerbeständen des Großhandels und der DOE-Bericht zu den Öllagerbeständen veröffentlicht würden. Unter den heutigen Ergebnisberichten würden sich Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) und Rivian Automotive (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) finden.16:00 Uhr: USA, Umsätze der Großhändler für September. Erwartung 0,8% / Vorwert 1,3% (im Monatsvergleich)16:30 Uhr: DOE-Bericht zu den Lagerbeständen- Benzinvorräte. Erwartung -1,0 Mio. Barrel (API: +2,55 Mio. Barrel)- Destillatvorräte. Erwartung -0,9 Mio. Barrel (API: -1,77 Mio. Barrel)