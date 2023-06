Wichtig werde auch der zweite Tag von Powells Anhörung vor dem Kongress sein. Obwohl der FED-Chef bisher mit seinem Tonfall nicht überrascht habe (außer vielleicht mit dem Einschub über Kryptowährungen), könnte es heute zu mehr Volatilität kommen, da Powell Fragen beantworten werde.



Die Märkte würden auch die Ergebnisse der Hausverkäufe auf dem Sekundärmarkt erfahren, bei denen die Anleger einen leichten Rückgang im Monatsvergleich einpreisen würden (4,25 Millionen gegenüber 4,28 Millionen zuvor), sowie den regionalen Industrieindex der Kansas City FED, bei dem der Markt einen weiteren Rückgang auf -5 erwarte (zuvor -1).



- 11:30 deutscher Zeit - Schweiz, SNB-Zinsentscheidung,

Der Markt erwarte eine Anhebung um 25 Basispunkte von 1,5% auf 1,75%.

- 15:00 dt. Zeit - Großbritannien, Zinsentscheidung der Bank of England

Der Markt erwarte eine Anhebung um 25 Bp von 4,5% auf 4,75%.

- 15:00 dt. Zeit - Türkei, Wöchentliche Kreditzinsen der CBRT

Der Markt erwarte eine Anhebung von 8,5% auf 20%.



- 16:30 dt. Zeit - US Calims Daten

Neue Forderungen. Erwartung: 259 Tausend Zuvor: 260k.

Fortgesetzte Ansprüche. Erwartungen: 1785 Tausend Bisher: 1775 Tsd.

- 18:30 dt. Zeit - Gasvorräte von der EIA: Erwartet: 90 bcf Bisher: 84 bcf

- 19:00 dt. Zeit - Veränderung der Ölvorräte Erwartet: -0,4 bbl Bisher: 7,92 bbl



Reden von Zentralbankern:



12:00 dt. Zeit- SNB Jordan, FED Waller

13:15 dt. Zeit – EZB Panetta

16:05 dt. Zeit – Bundesbank Nagel

17:55 dt. Zeit – FED Bowman

18:00 dt. Zeit – FED Powell (22.06.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die wichtigsten Ereignisse der heutigen Handelssitzung würden natürlich die Entscheidungen der beiden großen europäischen Zentralbanken SNB und Bank of England sein. In beiden Fällen rechne der Markt mit einer weiteren Straffung, wobei insbesondere das Vereinigte Königreich das Potenzial für eine überraschende Entscheidung in Form einer Anhebung um 50 Basispunkte gegenüber den geschätzten 25 Basispunkten habe.Die BoE werde die Zinssätze auf einer ihrer nächsten beiden Sitzungen wahrscheinlich um 50 Basispunkte anheben, da die jüngsten Wirtschaftsdaten des Vereinigten Königreichs die Banker ermutigen dürften, eher früher als später eine Zinserhöhung vorzunehmen. Auch die Entscheidung der Türkischen Zentralbank (CBRT) werde von den Anlegern aufmerksam verfolgt werden, da die Zinssätze dort wahrscheinlich drastisch steigen würden, was die Volatilität der Lira erhöhen werde.Entscheidend für die Stimmung an den Aktienmärkten könnten heute die US-Arbeitsmarktdaten sein, bei denen der Markt einen stärkeren Anstieg als bisher erwarte und weiterhin auf eine enorme Stärke des Arbeitsmarktes setze.