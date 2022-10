15:00 Uhr: Evans von der FED

19:35 Uhr: Brainard von der FED



Wichtige Ereignisse im weiteren Verlauf der Woche:



Dienstag:

8:00 Uhr: Großbritannien, Arbeitsmarktbericht für August



Mittwoch:

8:00 Uhr: Großbritannien, BIP-Bericht für August

14:30 Uhr: USA - EPI für September

20:00 Uhr: FOMC-Protokoll

US-Quartalszahlen: PepsiCo (ISIN US7134481081/ WKN 851995)



Donnerstag:



14:30 Uhr: USA - VPI-Inflation für September

16:00 Uhr: DOE-Bericht über die Ölvorräte

US-Quartalszahlen: BlackRock (ISIN US09247X1019/ WKN 928193), Walgreens Boots Alliance (ISIN US9314271084/ WKN A12HJF), Wells Fargo (ISIN US9497461015/ WKN 857949)



Freitag:

14:30 Uhr: USA - Einzelhandelsumsätze für September

16:00 Uhr: USA - Index der Universität von Michigan für Oktober

US-Quartalszahlen: Citigroup (ISIN US1729674242/ WKN A1H92V), JPMorgan (ISIN US46625H1005/ WKN 850628), Morgan Stanley (ISIN US6174464486/ WKN 885836), US Bancorp (ISIN US9029733048/ WKN 917523), Unitedhealth Group (ISIN US91324P1021/ WKN 869561) (10.10.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Nach dem Angriff auf die Krim-Brücke am Wochenende und den heutigen russischen Raketenangriffen auf ukrainische Großstädte, darunter die Hauptstadt Kiew, sei die Stimmung an den Märkten getrübt. Putin habe den Angriff auf die Krim-Brücke als terroristischen Angriff auf wichtige zivile Infrastrukturen bezeichnet, und die heutigen Raketenangriffe würden als Vergeltungsmaßnahme angesehen. USD und JPY würden aufwerten, während Indices und Öl nachgeben würden.Der Wirtschaftskalender für den heutigen Tag sei überschaubar, da nur der europäische Sentix-Index zur Veröffentlichung anstehe sowie Reden von zwei FED-Mitgliedern (Evans und Brainard). In den USA werde heute der Columbus Day gefeiert, die Märkte seien jedoch geöffnet. Interessanter werde es im weiteren Verlauf der Woche mit der Veröffentlichung der US-Verbraucherpreisdaten, der Einzelhandelsumsätze und des FOMC-Protokolls. Darüber hinaus beginne an der Wall Street in dieser Woche mit den Berichten der großen US-Banken die Saison für die Q3-Ergebnisse.10:30 Uhr: Eurozone - Sentix-Index für Oktober. Erwartung -34,7/ Vorwert -31,8