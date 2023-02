14:30 Uhr: USA - Exportpreise für Januar. Erwartung: -0,2%/ Vorwert: 0,4% (im Monatsvergleich)



Reden der Zentralbanker:



12:30 Uhr: Villeroy von der EZB

14:30 Uhr: Barkin von der FED

14:45 Uhr: Bowman von der FED



Wichtigste US-Quartalszahlen:



- Deere & Company (ISIN US2441991054/ WKN 850866) - vor Markteröffnung

- AMC Networks (ISIN US00165C1045/ WKN A1W90H) - vor Markteröffnung

- AutoNation (ISIN US05329W1027/ WKN 880953) - vor Markteröffnung (17.02.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Indices würden am Freitag schwächer notieren, nachdem die US-amerikanische und die asiatische Sitzung negativ verlaufen seien. Die Stimmung an den globalen Märkten habe sich gestern weiter verschlechtert, da die höher als erwartet ausgefallenen EPI-Werte die Besorgnis über die Inflation und das Ausmaß der noch erforderlichen Straffung verstärkt hätten. Der USD sei die am besten abschneidende G10-Währung, habe aber vor der Eröffnung der europäischen Sitzung einige Gewinne eingebüßt. Rohstoffe stünden angesichts des stärkeren USD unter Druck: Gold notiere 0,6% niedriger und Öl falle um 0,5%.Der Wirtschaftskalender für heute sei sehr dünn. Es stünden keine Makrodaten an, die die Märkte bewegen könnten. Der Bericht über die Einzelhandelsumsätze im Vereinigten Königreich sei um 8:00 Uhr veröffentlicht worden und habe einen unerwarteten Anstieg gezeigt (+0,3% im Monatsvergleich gegenüber -0,5% erwartet). Das GBP habe recht verhalten auf die Veröffentlichung reagiert. Die Reden der FED- und EZB-Mitglieder könnten für eine gewisse FX-Volatilität sorgen.