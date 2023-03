11:00 Uhr: Lane von der EZB



Wichtige Ereignisse im weiteren Verlauf der Woche



Dienstag:



04:30 Uhr: Zinsentscheid der Reserve Bank of Australia

16:00 Uhr: FED-Vorsitzender Powell spricht vor dem US-Senat



Mittwoch:



14:15 Uhr: USA - ADP-Arbeitsmarktbericht für Februar

16:00 Uhr: FED-Vorsitzender Powell spricht im US-Repräsentantenhaus

16:00 Uhr: Zinsentscheid der Bank of Canada



Donnerstag:



02:30 Uhr: China - VPI für Februar



Freitag:



Zinsentscheid der Bank of Japan

14:30 Uhr: USA - NFP-Bericht für Februar

14:30 Uhr: Kanada - Beschäftigungsbericht für Februar (06.03.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures-Märkte würden auf eine höhere Eröffnung der europäischen Sitzung heute hindeuten. Die DAX-Futures würden derzeit rund 70 Punkte über dem Schlusskurs vom Freitag notieren. Dies geschehe nach einem recht freundlichen asiatischen Handel. Die Indices aus China seien jedoch hinter den anderen regionalen Indices zurückgeblieben, da das offizielle chinesische BIP-Wachstumsziel für 2023 - "rund 5%" - als etwas zu niedrig angesehen worden sei (die Erwartungen hätten bei 5,0 bis 5,5% gelegen).Der Wirtschaftskalender für den heutigen Tag sei überschaubar - den Anlegern würden die Einzelhandelsumsätze für Januar aus dem Euroraum sowie die Revision der US-Auftragseingänge für langlebige Güter für Januar angeboten. Viel interessanter werde es jedoch im weiteren Verlauf der Woche mit den halbjährlichen Aussagen des FED-Vorsitzenden Powell sowie den Zinsentscheidungen der drei großen Zentralbanken - Reserve Bank of Australia, Bank of Canada und Bank of Japan. Die Arbeitsmarktberichte für Februar aus den USA und Kanada würden den Kalender dieser Woche abrunden.10:30 Uhr: Euroraum - Sentix-Index für März. Erwartung: -6,3/ Vorwert: -8,011:00 Uhr: Euroraum - Einzelhandelsumsätze für Januar. Erwartung: -2,0%/ Vorwert: -2,8% (im Jahresvergleich)16:00 Uhr: USA - Aufträge für langlebige Güter für Januar (endgültig):Ohne Transport. Erste Veröffentlichung: +0,7% im Monatsvergleich16:00 Uhr: USA - Fabrikaufträge für Januar. Erwartung: -1,8%/ Vorwert: +1,8% (im Monatsvergleich)Reden der Zentralbanker: