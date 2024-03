Wichtige Ereignisse im weiteren Verlauf der Woche:



Dienstag:



Normalerweise um 16:00 Uhr herum - Zinsentscheidung der Bank of Japan

4:30 Uhr - RBA-Zinsentscheidung

11:00 Uhr - Deutscher, ZEW-Index für März

13:30 Uhr - Kanada, VPI-Inflation für Februar

13:30 Uhr - US, Wohnungsmarktdaten für Februar

21:40 Uhr - API-Bericht über Ölvorräte



Mittwoch:



2:15 Uhr - PBoC-Zinsentscheidung

8:00 Uhr - UK, VPI-Inflation für Februar

14:30 Uhr - Zinsentscheidung der Tschechischen Nationalbank

15:30 Uhr - DOE-Bericht über Ölvorräte

19:00 Uhr - FOMC-Zinsentscheidung



Donnerstag:



1:30 Uhr - Australien, Arbeitsmarktbericht für Februar

9:15 Uhr - Frankreich, Flash-PMIs für März

9:30 Uhr - Deutschland, Flash-PMIs für März

9:30 Uhr - SNB-Zinsentscheid

10:00 Uhr - Euroraum, Flash-PMIs für März



10:00 Uhr - Zinsentscheidung der Norges Bank

10:30 Uhr - UK, Flash-PMIs für März

12:00 Uhr - CBRT-Zinsentscheidung

13:00 Uhr - BoE-Zinsentscheidung

14:45 Uhr - US, Flash-PMIs für März

15:30 Uhr - EIA-Bericht zur Erdgasspeicherung



Freitag:



8:00 Uhr - UK, Einzelhandelsumsätze für Februar

10:00 Uhr - Deutschland, Ifo-Index für März

13:30 Uhr - Kanada, Einzelhandelsumsätze für Januar (18.03.2024/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Indices seien in den heutigen Handelstag mit einem leichten Plus gestartet. Dies trotz einer positiven Sitzung im asiatisch-pazifischen Raum, in der die Mehrzahl der Indices aus dieser Region zugelegt habe. Der Nikkei sei um über 2% gestiegen, während der JPY geschwächelt habe. Bitcoin sei nach einer jüngsten Korrektur wieder über die Marke von 68.000 USD geklettert. CAD und NZD seien die Währungen mit der besten Performance, während JPY und CHF am meisten nachgeben würden.Der Wirtschaftskalender für den kommenden Tag sei überschaubar. Trader könnten sich auf die endgültigen VPI-Daten für Februar aus dem Euroraum sowie auf die polnische Kerninflation für Februar freuen. Aus den Vereinigten Staaten stünden keine Berichte zur Veröffentlichung an. Viel interessanter werde es jedoch im weiteren Verlauf der Woche mit einem Marathon von Zinsentscheidungen der Zentralbanken. Die FED und die Bank of Japan würden die meiste Aufmerksamkeit auf sich ziehen, aber sie seien nicht die einzigen, die in dieser Woche anstünden.Detaillierter Makrokalender für den Tag (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit):11:00 Uhr - Eurozone, VPI-Inflation für Februar (endgültig).- Kern. Erste Veröffentlichung: 3,1% gegenüber dem Vorjahr14:00 Uhr - Polen, Kerninflation des Verbraucherpreisindex für Februar. Erwartet: 5,2% gegenüber dem VorjahrReden der Zentralbanker:17:00 Uhr - EZB Mitglied Centeno