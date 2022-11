21:40 Uhr: Collins und Mester von der Fed



Wichtigste US-Ergebnisberichte



Palantir Technologies (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) - vor Markteröffnung



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) - vor Markteröffnung



Lyft (ISIN: US55087P1049, WKN A2PE38, Ticker-Symbol: LY0, NASDAQ-Symbol: LYFT) - nach Börsenschluss



Activision Blizzard (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) - nach Börsenschluss



TripAdvisor (ISIN: US8969452015, WKN: A1JRLK, Ticker-Symbol: T6A, NASDAQ-Symbol: TRIP) - nach Börsenschluss (07.11.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Futures-Märkte deuten auf eine leicht niedrigere Eröffnung der europäischen Sitzung heute hin, so die Experten von XTB.China habe erklärt, dass es weiterhin an seiner Zero-Covid-Politik festhalten und schnelle Maßnahmen zur Bekämpfung des Ausbruchs des Coronavirus ergreifen werde. Öl und Industriemetalle würden aufgrund dieser Nachricht niedriger gehandelt. Interessanterweise hätten die Indices im asiatisch-pazifischen Raum zugelegt, wobei der chinesische Hang Seng (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) um fast 3% gestiegen sei.Der Wirtschaftskalender für den heutigen Tag sei fast leer, lediglich der europäische Sentix-Index für November stehe zur Veröffentlichung an. Diese Daten hätten jedoch kaum Auswirkungen auf die Märkte. Den Anlegern würden auch Reden von EZB-Präsidentin Lagarde und zwei FED-Mitgliedern - Collins und Mester - geboten. Während der Montag langweilig erscheinen möge, werde es im weiteren Verlauf der Woche mit der Veröffentlichung des US-VPI-Berichts für Oktober (Donnerstag, 14:30 Uhr) und den US-Zwischenwahlen am Dienstag, den 8. November, wesentlich interessanter.09:30 Uhr: Euroraum, Sentix-Index für November. Erwartung -35,0 / Vorwert -38,309:40 Uhr: EZB-Präsidentin Lagarde