Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die letzte Handelssitzung des Jahres dürfte ruhig verlaufen, so die Experten von XTB.Das Marktvolumen sei in der letzten Dezemberwoche aufgrund der Feiertage in vielen Ländern geringer. Heute würden die Börsen mit Ausnahme der verkürzten Sitzung im Vereinigten Königreich ganztägig geöffnet sein. Für den heutigen Makrokalender seien keine bedeutenden Veröffentlichungen geplant.Detaillierter Makrokalender für den Tag:9:00 Uhr, Schweiz - Veröffentlichung des KOF-Frühindikators: