16:00 Uhr - US, Richmond Fed Index für Dezember. Erwartet: -7,0. Zuvor: -5,0



22:40 Uhr - API-Bericht über die US-Ölvorräte. Erwartet: -2,5 mb. Zuvor: +0,94 mb



Bevorstehende Asien-Pazifik-Session



01:50 Uhr - Japan, Industrieproduktion und Einzelhandelsumsatz für November. (27.12.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Index-Futures deuten auf eine höhere Eröffnung des heutigen Kassahandels hin, so die Experten von XTB.Für die meisten europäischen Indices werde dies der erste Kassahandel nach Weihnachten sein. Zum Jahresende sei jedoch eine Flaute an den Märkten zu beobachten und die Handelsspannen am Devisenmarkt seien recht eng. Öl werde leicht höher gehandelt, da die Lage im Nahen Osten und am Roten Meer weiterhin angespannt sei