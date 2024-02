(Alle Zeitangaben in deutscher Zeit)

• 10:30 Uhr: Euroraum, Sentix-Index für Februar

Erwartet: -15,0; zuvor: -15,8



• 11:00 Uhr: Euroraum, PPI-Inflation für Dezember

Erwartet: -10,5% im Jahresvergleich; zuvor: -8,8%



• 15:45 Uhr: USA, Dienstleistungs-PMI für Januar (endgültig)

Erste Veröffentlichung: 52,9



• 16:00 Uhr: USA, ISM-Index für Dienstleistungen für Januar

Erwartet: 52,0; zuvor: 50,5



Reden der Zentralbanker:



• 18:30 Uhr: BoE-Mitglied Pill

• 18:45 Uhr: BoC-Gouverneur Macklem

• 02:00 Uhr: FED-Mitglied Bostic



Top-Ergebnisse an der Wall Street:



• Caterpillar: vor Börsenbeginn

• McDonald's: vor Börsenbeginn

• Palantir Technologies: nach Marktschluss

• Estee Lauder: vor Börsenbeginn

• Tyson Foods: vor Börsenbeginn







Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link. (05.02.2024/ac/a/m)







