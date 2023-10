10:00, Polen - Einzelhandelsumsätze für September: Erwartungen: 3,0% gegenüber dem Vorjahr; zuvor 3,1% gegenüber dem Vorjahr



14:30 PM, Kanada - Einzelhandelsumsätze für September:



- Einzelhandelsumsätze: Erwartung -0,3% MoM; zuvor 0,3% MoM

- Einzelhandelsumsätze ohne Kraftfahrzeuge: Erwartungen -0,1% MoM; zuvor 1,0% MoM



Quartalsberichte der Unternehmen:



- Schlumberger (ISIN AN8068571086/ WKN 853390) - vor Markteröffnung

- American Express (ISIN US0258161092/ WKN 850226) - vor Markteröffnung (20.10.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die gestrige Sitzung an der Wall Street habe mit einem Minus von 0,85% geendet, da die Anleger über die Eskalation des Konflikts im Nahen Osten besorgt seien. Die erste Hälfte des heutigen Tages habe keine Beruhigung der Lage an dieser Front gebracht, und die wichtigsten Indices im asiatisch-pazifischen Raum seien weiter gesunken.Für den heutigen Tag werde mit einer ruhigen Entwicklung der makroökonomischen Veröffentlichungen gerechnet. Dies bedeute jedoch nicht, dass auch der Handel insgesamt ruhig verlaufen dürfte. Die nervöse Stimmung am Markt sei spürbar. Die wichtigsten Veröffentlichungen heute würden die Daten zu den Einzelhandelsumsätzen sein. Um 8:00 Uhr deutscher Zeit würden die Daten aus dem Vereinigten Königreich bekannt gegeben, die mit einem Rückgang der Jahresumsätze um 1,0% schlechter als erwartet ausgefallen seien. Später am Tag werde man auch Verkaufsdaten für Polen und Kanada erhalten.