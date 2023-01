Der Wirtschaftskalender für den heutigen Tag sei hinsichtlich der Veröffentlichung von Daten überschaubar. Es seien jedoch Reden von den Leitern der vier wichtigsten Zentralbanken geplant, die für einige Volatilität am Devisenmarkt sorgen könnten. Die größte Aufmerksamkeit werde die Rede von Jerome Powell um 15:00 Uhr auf sich ziehen. Der FED-Vorsitzende werde sich zum Thema Unabhängigkeit der Zentralbanken äußern. Neben Powell würden die Händler auch die Reden von Bailey (BoE), Macklem (BoC) und Kuroda (BoJ) hören.



16:00 Uhr: USA - Lagerbestände beim Großhandel für November. Erwartung 1,0%/ Vorwert 0,5% im Monatsvergleich

22:40 Uhr: API-Bericht zu den Öllagerbeständen. Erwartung -2,1 Mio. Barrel/ Vorwert +3,3 Mio. Barrel



Reden der Zentralbanker:



11:10 Uhr: BoE-Gouverneur Bailey & BoC-Gouverneur Macklem

11:10 Uhr: BoJ-Gouverneur Kuroda

11:10 Uhr: Schnabel von der EZB

15:00 Uhr: FED-Vorsitzender Powell

16:35 Uhr: De Cos & Knot von der EZB

17:30 Uhr: Centeno von der EZB (10.01.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Aktienindices dürften heute auf dem Alten Kontinent mehr oder weniger unverändert eröffnen. Die Futures auf den DAX/ DE30 würden mehr oder weniger auf dem Niveau des gestrigen Schlusskurses gehandelt. Nach einem uneinheitlichen Handel an der Wall Street gestern und einem uneinheitlichen Handel in Asien heute. Auf dem Rohstoffmarkt sei eine schlechte Stimmung zu beobachten: Edelmetalle, Industriemetalle und Energierohstoffe würden niedriger notieren. EUR und NZD seien die wichtigsten Währungen, die sich am besten entwickeln würden, während JPY und GBP am meisten zurückbleiben würden.